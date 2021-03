Amazon Games: Neues Studio in Montreal entwickelt Online-Multiplayerspiel

Die bestehenden Amazon Games Studios in Seattle, Orange County und San Diego werden zukünftig um ein neues Studio in Montreal erweitert.

Wie das Unternehmen mitteilte, will man sich in Montreal auf die Entwicklung origineller neuer AAA-Spiele spezialisieren. Das erste Spiel des Studios soll ein Online-Multiplayer-Titel sein, der auf einer neuen IP basiert.

Zu den Gründungsmitgliedern des Studios zählen Luc Bouchard (Produktionsleiter), Xavier Marquis (Kreativdirektor), Alexandre Remy (Head of Product) und Romain Rimokh (Content Director). Sie bildeten damals das Kernteam für den Taktik-Shooter Rainbow Six Siege.

Christoph Hartmann, VP von Amazon Games, sagte: „Die große Menge an kreativen und talentierten Menschen in Montreal ist für uns ein wertvoller Vorteil beim weiteren Ausbau unserer Entwicklungs- und Publishing-Teams. Das extrem talentierte und erfahrene Team in unserem neuen Studio in Montreal teilt unser Engagement für die Entwicklung branchenführender Onlinespiele und bringt reiche Erfahrung und große Leidenschaft mit, wenn es um den Aufbau tiefgehender Mehrspielererfahrungen mit einem Fokus auf der Community geht. Ich freue mich schon auf die Innovationen, die unsere Kundinnen und Kunden erwarten, wenn dieses Team wachsen und sein erstes Projekt entwickeln wird.“