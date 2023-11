Amazon Games: 180 Mitarbeiter werden entlassen

Eine weitere Welle von Entlassungen trifft Amazon Games. Nachdem im April bereits 100 Mitarbeiter entlassen worden sind, trifft es einem Bericht von Aftermath, den Crown-Twitch-Kanal sowie das Game-Growth-Team.

Amazon Games VP Christoph Hartmann schickte eine E-Mail an die Mitarbeiter und bestätigte den weiteren Stellenabbau, der einer Fokussierung auf Prime Gaming zu Grunde liegt.

Hartmann schrieb unter anderem: „Wir haben unseren Kunden zugehört und wir wissen, dass die Bereitstellung von kostenlosen Spielen jeden Monat das ist, was sie am meisten wollen, also verfeinern wir unseren Prime-Vorteil, um unseren Fokus darauf zu erhöhen.“

„Mit diesen Änderungen unseres Geschäftsansatzes gehen auch Änderungen in unserem Personalbestand einher, die dazu führen, dass etwas mehr als 180 Stellen gestrichen werden.“

„Ich weiß, dass dies eine schwierige Nachricht ist und dass die Auswirkungen weithin zu spüren sein werden. Es ist nie ein gutes Gefühl, sich von Kollegen zu verabschieden. Das Führungsteam hat diese Entscheidung nicht auf die Schnelle getroffen; sie war das Ergebnis umfassender Überlegungen und Planungen für unsere Zukunft.“