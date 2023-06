The Precinct: Trailer zur Open-World-Cop-Simulation

Autor:, in / The Precinct

Für das Open-World-Sandbox-Spiel The Precinct, indem ihr einen Rookie-Polizisten spielt, gibt es nun einen ersten Trailer.

Wer sich noch an die alten GTA-Spiele erinnern kann, wird bei The Precinct vermutlich ein kleines Glitzern in den Augen haben.

In The Precinct werdet ihr ebenfalls in einer Top-Down-Ansicht die Geschichte des jungen Rookie-Cops Nick Cordell verfolgen können. Neben den üblichen Aufgaben eines Anfängers, wie die Parksünder gegenüber notieren, werdet ihr wilde Verfolgungsjagden und Feuergefechte austragen.

Veröffentlicht wird das Open-World Spiel durch Fallen Tree Games, welche mit American Fugitive bereits Erfahrung sammeln konnten. Wer sich davon einen Eindruck verschaffen möchte, sollte sich unser Anspiel-Video dazu anschauen.

Den neuen Trailer gibt es hier zu sehen:

The Precinct lässt die Spieler in ein fesselndes Erlebnis eintauchen, während sie durch das detailreiche Averno City der frühen 1980er-Jahre navigieren – ein Einzelspieler-Top-down-Action-Sandbox-Polizeispiel.

In dieser Neon-Noir-Action-Sandbox, in der Gangs die Straßen beherrschen und Korruption das Gefüge der Stadt befleckt, begeben sich die Spieler auf eine unerbittliche Suche nach der Wahrheit. In spannenden Verfolgungsjagden durch zerstörbare Umgebungen werden sie versuchen, die Ordnung wiederherzustellen und Gerechtigkeit in die unruhige Metropole zu bringen.

„Fallen Tree Games haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung exzellenter Spiele, die von der Community geliebt werden. Unser Team fühlt sich geehrt und freut sich darauf, mit dem talentierten Team von Fallen Tree Games zusammenzuarbeiten, um ihr nächstes Spiel, The Precinct, zu veröffentlichen“, sagt Ben Forrester, Head of PC & Console bei Kwalee. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Kwalee, einem renommierten Branchenführer, der für seine Expertise und Leidenschaft bei der Entwicklung außergewöhnlicher Spielerlebnisse bekannt ist. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die Ressourcen und die Unterstützung von Kwalee zu nutzen, um unsere Vision für ‚The Precinct‘ in noch größerem Umfang zum Leben zu erwecken. Wir freuen uns sehr darauf, Hand in Hand mit Kwalee ein Polizeispiel zu entwickeln, das Spieler auf der ganzen Welt fesseln und begeistern wird“, so Joe Moulding und Lewis Boadle von Fallen Tree Games.

Kwalee wird den mit Spannung erwarteten Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlichen.