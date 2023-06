2K Games: Einstufung zu LEGO-2K Goooal! aufgetaucht

Seit Februar 2022 ist aus inoffiziellen Quellen bekannt, dass 2K Games einen mehrjährigen Vertrag mit dem Klemmbausteinhersteller LEGO zur Entwicklung mehrerer LEGO-Videospiele abgeschlossen hat.

Mit dem Open-World-Rennspiel LEGO 2K Drive wurde einer der damals genannten Titel bereits im Mai dieses Jahres veröffentlicht. Möglicherweise könnte schon bald die Ankündigung eines weiteren LEGO-Spiels folgen.

So tauchte kürzlich eine Einstufung für ein Spiel namens LEGO-2K Goooal! beim Game Rating and Administration Committee (GRAC) in Südkorea auf. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Fußballspiel mit LEGO-Bezug.

Frühere Berichte und ein geleaktes Bild einer LEGO-Figur im Trikot des spanischen Topklubs FC Barcelona hatten bereits zuvor auf ein LEGO-Fußballspiel hingedeutet. Als Entwickler wurde damals das britische Studio Sumo Digital genannt.