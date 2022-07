The Tale of Bistun: Release-Trailer feiert Xbox-Veröffentlichung

Autor:, in / The Tale of Bistun

The Tale of Bistun ist ab sofort erhältlich und das wird mit einem neuen Release-Trailer ordentlich gefeiert.

Bereits gestern haben wir euch The Tale of Bistun im XboxDynasty Live-Stream auf Twitch präsentiert. Der polnische Spieleverlag IMGN.PRO freut sich nun, in Zusammenarbeit mit Black Cube Games bekannt geben zu können, dass ihr wunderschönes und fesselndes Action-Adventure The Tale of Bistun ab sofort für Windows PC, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich ist.

Basierend auf dem legendären persischen romantischen Epos „Khosrow und Shirin“ ist The Tale of Bistun nicht nur ein Titel, der von einem ikonischen Stück iranischer Literatur inspiriert wurde, sondern wurde auch von einem iranischen Team entwickelt und wird von Shohreh Aghdashloo gesprochen, einer Emmy-prämierten und Oscar-nominierten iranisch-amerikanischen Schauspielerin mit einem beeindruckenden Lebenslauf, der Rollen in Film, Fernsehen und Videospielen beinhaltet.