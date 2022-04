The Walking Dead: Episode 1: Dokumentarfilm zum 10-jährigen Jubiläum

Zum 10-jährigen Jubiläum von The Walking Dead wurde ein neuer Dokumentarfilm veröffentlicht.

Skybound Games verkündet zu diesem Meilenstein: „Zu Ehren des 10-jährigen Jubiläums der ersten Staffel von The Walking Dead haben wir uns mit Shaun Finney zusammengetan, um noch nie zuvor gezeigtes Prototypmaterial über die Entwicklung von The Walking Dead zusammen mit Geschichten und Gedanken von Robert Kirkman, Sean Vanaman, Jake Rodkin, Dennis Lenart, Gary Whitta, Nick Herman, Greg Miller und den Synchronsprechern Dave Fennoy, Gavin Hammon und Melissa Hutchison zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt und Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um die Menschen zu würdigen, die so hart daran gearbeitet haben, diese kultige Geschichte zum Leben zu erwecken. Und verpassen Sie nicht, eine unserer hochwertigen Lee- und Clementine-Statuen aus Level 52 zu besitzen, die Sie unter store.skybound.com vorbestellen können!“

Der The Walking Dead Dokumentarfilm zum 10-jährigen Jubiläum ist hier zu sehen: