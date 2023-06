The Wandering Village: Städtebausimulator auf einer Kreatur im Sommer

Autor:, in / The Wandering Village

Die Städtebausimulator The Wandering Village wandert in den Sommer und erscheint für Xbox und PC.

Bereits im August 2021 wurde The Wandering Village für Xbox angekündigt. Nachdem die Game Preview im September 2022 erfolgreich beendet wurde, steht jetzt fest, dass das Spiel im Sommer 2023 veröffentlicht wird.

The Wandering Village erscheint für Xbox und PC via Steam. Den neuen Trailer von der Future of Play könnt ihr euch hier anschauen: