The Wandering Village: Spielszenen aus dem Städtebausimulator

Schaut euch in drei neuen Gameplay-Videos Spielszenen aus The Wandering Village auf der Xbox Series X an.

In The Wandering Village errichtet ihr eine Stadt auf dem Rücken einer Kreatur, die durch die Welt läuft. Der beschränkte Platz auf der Kreatur sorgt dafür, dass ihr euer Ressourcenmanagement perfektionieren müsst, um euer Dorf am Leben zu erhalten. Baut, forscht und erkundet die Welt abseits der Kreatur, um eure Siedlung zu erweitern. Ebenso erlebt ihr unterschiedliche Biome und Jahreszeiten, die euch vor neuen Herausforderungen stellen werden.

The Wandering Village | Gameplay Part 1

The Wandering Village | Gameplay Part 2

The Wandering Village | Gameplay Part 3

The Wandering Village kann ab sofort für 24,99 Euro im Microsoft Store gekauft werden und ist im Xbox Game Pass enthalten.

