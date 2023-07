Remnant II: DLCs & Post-Launch-Support angekündigt

Am 25. Juli erscheint Remnant 2 für die Xbox Series X|S und mit dem Release ist es für Gunfire Games nicht getan.

Laut Design Director John Pearl befinden sich bereits drei DLC-Pakete zu Remnant 2 in Arbeit. Darüber hinaus merkte er gegenüber WCCF Tech an, dass das Team das Spiel noch weit über den Veröffentlichungstermin hinaus supporten wird. Ben Cureton, Principal Designer von Remnant 2, fügte dem an, dass man nicht nur Balance-Patches herausbringen wird, sondern auch so viele nützliche Quality-of-Life-Features wie möglich. Natürlich werde beides kostenfrei zur Verfügung gestellt, so Cureton.

Habt ihr euch die Ultimate Edition gesichert, könnt ihr Remnant 2 bereits drei Tage vor Release spielen. Erhältlich ist das Spiel außerdem für den PC und die PlayStation 5.

Lest euch dazu hier unseren Testbericht zu Remnant II durch.