Blizzard Entertainment: Studio kündigt Einzug auf Steam an

Bislang hielt sich Blizzard Entertainment mit seinem Battle.net von der Plattform Steam eher fern. Dies ändert sich bald, denn mit dem Helden-Shooter Overwatch 2 veröffentlicht das Studio den ersten Titel am 10. August auf Steam.

Damit ihr das Spiel allerdings spielen könnt, müsst ihr euren Steam-Account mit euren Battle.net-Account verknüpfen lassen, ähnlich wie zum Beispiel bei den Ubisoft Titeln und deren Launcher.

Mike Ybarra sagt dazu: „Es ist unser Ziel bei Blizzard, den Spielern zuzuhören und zu versuchen, ihre Erwartungen bei allem, was wir tun, zu übertreffen.“ Weiter führte der Blizzard Präsident aus: „Während Battle.net jetzt und in Zukunft eine Priorität für uns bleibt, haben wir gehört, das die Spieler die Wahl von Steam für eine Auswahl unserer Spiele wünschen, beginnend mit Overwatch 2 am 10. August. Wir freuen uns, mit Valve zusammenzusarbeiten, um dies zu erreichen.“

In Zukunft möchte Ybarra noch mehr Titel aus seinem Portfolio auf Steam sehen. Welche das sind, verrät er allerdings noch nicht. Passend zum Start von Overwatch 2 auf Steam, wird am 10. August die nächste Saison im Spiel eröffnet. Neben neuen Story-Missionen, wird ebenfalls ein neuer Held Einzug in den Kader erhalten.