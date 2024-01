Blizzard Entertainment: Project Odyssey wegen Engine-Problemen eingestellt

Autor:, in / Blizzard Entertainment

Insgesamt 1900 Mitarbeiter entlässt Microsoft in seiner Gaming-Sparte. Betroffen sind auch Mitarbeiter bei Blizzard Entertainment.

Von den Streichungen betroffen sind auch Mitarbeiter, die an dem unangekündigten Projekt mit dem Codenamen Odyssey gearbeitet haben. Die Arbeiten am Survival-Spiel wurden nach sechs Jahren der Entwicklung gänzlich eingestellt.

Laut Matt Booty (via The Verge), Microsoft Präsident für Spielinhalte, werden einige der Mitarbeiter zu anderen Projekten versetzt, die sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung befinden.

Wie Bloomberg berichtet, verwendete man für das Projekt zunächst die Unreal Engine. Später wechselte man auf die interne, ursprüngliche für mobile Spiele genutzte Engine Synapse.

Durch den Wechsel schritten die Arbeiten aber nur langsam voran. Wohl auch, weil das Odyssey-Team Inhalte in der Unreal Engine in dem Wissen prototypisieren musste, die man später wieder verwerfen würde.

Das Team hatte nach der Übernahme Microsofts noch die Hoffnung, zurück auf die Unreal Engine wechseln zu können. So sagte Mike Ybarra noch im November auf der BlizzCon, dass die technischen Leiter entscheiden, welche Engine man verwende.