Blizzard Entertainment: Kein Eingriff ins Unternehmen nach Übernahme

Blizzard Entertainment durfte nach der Übernahme von Microsoft bleiben, wie es ist. Das sagte Holly Longdale, Executive Producer und Vice President von World of Warcraft.

Longdale sprach mit VGC über Änderungen bei Blizzard Entertainment und wie sich die Arbeit nach der Übernahme durch den Windowskonzern gestaltet habe.

Es sei demnach eine hilfreiche Zeit, bei der man sich mit anderen Studios austauschen kann. Microsoft sei sehr stolz auf das Studio und lässt „Blizzard Blizzard sein“.

Longdale erzählte: „Wenn überhaupt, dann war es einfach nur hilfreich. Wir haben Zeit mit Helen Chang von Mojang verbracht und Informationen ausgetauscht, also ist es fast so, als hätten wir Zugang zu dem, was für sie funktioniert hat. Wir konnten mit dem Team von Elder Scrolls Online sprechen und uns darüber austauschen, was wir vorhaben, und was funktioniert – es ist fast so, als hätten wir einen Vorteil davon.“

„Niemand verlangt von uns, etwas zu tun. World of Warcraft läuft sehr gut und sie sind sehr stolz auf das, was es erreicht hat, also ist es fast so, als würde man es einfach sein lassen und es weiterhin fantastisch sein lassen. Sie haben uns unheimlich unterstützt und es ist wie ‚lass Blizzard Blizzard sein‘.“