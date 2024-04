Little Kitty, Big City: Katze erkundet Japan auch mit Xbox Game Pass

Auf Samtpfoten wird Little Kitty, Big City im Mai ein Katzen-Abenteuer starten, welches auch im Xbox Game Pass erscheint.

Wie in der jüngsten Nintendo Indie World bekannt gegeben wurde, freut sich Double Dagger Studio, dass Little Kitty, Big City am 9. Mai auf den Markt kommen wird.

Das charmante Mini-Open-World-Abenteuer lädt die Spieler dazu ein, eine von Japan inspirierte Stadt zu erkunden … als Katze!

Ihr könntet euch auf euer Hauptziel konzentrieren, die Rückkehr nach Hause, aber warum hetzen, wenn es Chaos zu verursachen und die Stadt zu erkunden gibt?

Little Kitty, Big City wird auf Steam, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass erscheinen.

Über Little Kitty, Big City

Macht ihr euch auf den Weg nach Hause oder erkundet ihr erst einmal, was die große Stadt zu bieten hat? Natürlich ist es eure oberste Priorität, nach Hause zu kommen. Offensichtlich. Nun, es ist eine eurer Prioritäten. Vielleicht eher eine Leitlinie… Es steht auf jeden Fall irgendwo auf eurer To-Do-Liste! Aber zuerst? Erkundung!

Erkundet die Stadt in eurem eigenen Tempo auf einem Spielplatz in der offenen Welt voller Überraschungen!

Schließt Freundschaft mit einer bunten Schar gesprächiger Tiere.

Erfüllt Quests, helft euren tierischen Freunden oder verursacht einen totalen Aufruhr. Es liegt ganz an euch.

Gestaltet euer Kätzchen mit einer Fülle von süßen Hüten!

Macht ein Nickerchen im Sonnenschein.

Findet einen Weg nach Hause…?