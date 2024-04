SteamWorld Heist II: Abenteuer startet im August im Xbox Game Pass

Thunderful gab bekannt, dass SteamWorld Heist II, die Fortsetzung des Indie-Spiels SteamWorld Heist, am 8. August 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Steam Deck und PC über Steam erscheinen wird.

In SteamWorld Heist II begeben sich die Spieler auf ein humorvolles und spannendes Abenteuer auf hoher See und übernehmen das Kommando als Captain Leeway an der Seite einer zusammengewürfelten Crew von Steambots.

Die Spieler werden weite Horizonte über und unter Wasser erkunden, während sie in See stechen, um das Geheimnis einer tödlichen Wasserkrise zu lösen, die Metallglieder und mechanische Herzen korrodieren lässt.

SteamWorld Heist II entführt die Spieler in eine handgefertigte Welt mit intensiven rundenbasierten Kämpfen, in denen Kugeln mit tödlicher Präzision abprallen, einer urkomischen Besetzung und einer für das Strategie-Genre einzigartigen Geschichte sowie einer mitreißenden, eingängigen Musikwelt.

Brjánn Sigurgeirsson, SteamWorld Universe & Franchise Director, sagte: „Millionen von Spielern haben sich von SteamWorld Heist’s einzigartigem Gameplay und Kunststil angezogen gefühlt und sich in die originelle Geschichte, die Charaktere und die Musik verliebt. Wir freuen uns darauf, unsere treue Fangemeinde in SteamWorld Heist II auf ein neues Abenteuer mitzunehmen, in dem die Spieler eine urkomische Erweiterung des Originals auf hoher See erleben werden.“

Zu den wichtigsten Gameplay-Features, die die Spieler in SteamWorld Heist II erwarten, gehören:

Rundenbasiertes Ricochet-Gameplay – Kommandiert eure Crew in diesem rundenbasierten 2D-Strategiespiel, indem ihr Trickschüsse mit abprallenden Kugeln anbringt, um Gegner auszuschalten.

– Kommandiert eure Crew in diesem rundenbasierten 2D-Strategiespiel, indem ihr Trickschüsse mit abprallenden Kugeln anbringt, um Gegner auszuschalten. Neues Jobsystem – Passt die Fähigkeiten und die Ausrüstung eurer Crewmitglieder mit einem neuen Jobsystem an, das ein höheres Maß an Individualisierung und unendliche Möglichkeiten für strategische Entscheidungen bietet.

– Passt die Fähigkeiten und die Ausrüstung eurer Crewmitglieder mit einem neuen Jobsystem an, das ein höheres Maß an Individualisierung und unendliche Möglichkeiten für strategische Entscheidungen bietet. Interaktive Weltkarte – Erforscht die hohe See zwischen den Missionen, indem ihr das U-Boot eurer Crew in Echtzeit-Seeschlachten steuert, Geheimnisse aufdeckt und auf dem Weg Ansehen sammelt.

– Erforscht die hohe See zwischen den Missionen, indem ihr das U-Boot eurer Crew in Echtzeit-Seeschlachten steuert, Geheimnisse aufdeckt und auf dem Weg Ansehen sammelt. Handgefertigte Geschichte und Stil – Genießt die handgefertigte Kunst, Musik und Geschichte in einem epischen neuen Hochseeabenteuer mit über 35 Stunden Spielspaß.