Blizzard Entertainment: Johanna Faries zur neuen Chefin ernannt

Johanna Faries tritt ab dem 5. Februar die Nachfolge des kürzlich zurückgetretenen Blizzard-Chefs Mike Ybarra an.

Wie Blizzard Entertainment offiziell bekannt gibt, wird Johanna Faries ab dem 5. Februar die Nachfolge des kürzlich zurückgetretenen Mike Ybarra antreten und den Posten als Chefin des Unternehmens übernehmen.

Ybarra war seit Anfang 2022 Chef von Blizzard Entertainment, entschied sich allerdings nach der erfolgreichen Übernahme durch Microsoft dazu, sein Amt niederzulegen. Vor seinem Engagement bei Blizzard war er über 20 Jahre für Microsoft tätig.

Faries ist seit knapp fünfeinhalb Jahren Teil von Activision Blizzard und fungierte in dieser Zeit unter anderem als Leiterin der eSports-Abteilung von Call of Duty sowie als General Manager der Call of Duty-Reihe.