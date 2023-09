Blizzard Entertainment: Fans wünschen sich StarCraft zurück

Für welches Spiel oder für welche Spielreihe wünschen sich Fans eine Wiederbelebung? Danach wurden Phil Spencer und Sarah Bond in einer Pressekonferenz anlässlich der Tokyo Game Show gefragt.

Bond übernahm die Antwort auf diese Frage und sagte, dass sie besonders in dieser Woche von den Fans nach mehr StarCraft gefragt wurde. Sie wisse also, was sich die Fans wünschen und es wird interessant zu sehen, ob man damit in Zukunft etwas anfangen kann.

Im November 2022 ließ Spencer bereits eine Wiederbelebung von StarCraft vage durchblicken. Genaues konnte er damals aber nicht sagen, da die Übernahme von Activision Blizzard noch nicht abgeschlossen war, was auch heute noch der Fall ist.