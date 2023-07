Sea of Thieves: Monkey Island Erweiterung jetzt spielbar

Autor:, in / Sea of Thieves

Wenn man sich Sea of Thieves anschaut, und vorher Monkey Island gespielt hat, wird man viele Parallelen finden. Sicher ist die witzige Piratenwelt des Guybrush eine gewisse Inspiration für den Titel gewesen. In einem Interview konnte das Xbox Wire-Team mit dem Creative Director Mike Chapman darüber sprechen, wie The Legend of Monkey Island entstanden ist.

Der Grundgedanke des jungen Piraten, der in sein Abenteuer starten möchte, hat für den Director direkt die ersten Bezüge zwischen den beiden Spielen.

Chapman sagte dazu: „Wir wollten uns der Frage „Was wäre, wenn?“ nähern – „Was wäre, wenn Charaktere aus Monkey Island die Welt von Sea of Thieves entdecken würden?“ – es fühlte sich an, als ob das, was die beiden gemeinsam hatten, etwas war, das das Herzstück von Monkey Island ist; Guybrush beginnt seine Reise als Möchtegern-Pirat und natürlich spielst du in Sea of Thieves als du selbst – du erschaffst deinen Piraten und begibst dich auf eine Reise, um eine Piratenlegende zu werden. In Sea of Thieves kann Guybrush also die Legende sein, die er schon immer sein wollte. Was wäre, wenn das der Kern unserer Geschichte wäre? Was wäre, wenn die Sea of Thieves Guybrush alles geben könnte, was er sich jemals gewünscht hat?“

Natürlich muss man im Design beachten, wie unterschiedlich die Systeme der Spiele jeweils sind, und man die eigentliche DNA der Franchise nicht zerstört. Das Team ging bei der Erstellung von The Legend of Monkey Island daher sehr achtsam vor, um hier nicht die Balance zu zerstören. Keiner möchte zum Beispiel ein Adventure in der Ego-Perspektive auf einmal spielen.

Mike beschreibt die Arbeit folgend: „Wir wollten ein Gleichgewicht finden, um dem Gefühl von Monkey Island treu zu bleiben, aber dennoch die Tatsache respektieren, dass es sich um eine First-Person-Erfahrung handelt.“

Das Team möchte dennoch Momente aufleben lassen in Sea of Thieves, die man direkt eins zu eins im Point-And-Click-Adventure erleben kann. Der typische Schwertkampf mit Beleidigungen darf hier sicher nicht fehlen.

„Der Schwertkampf mit Beleidigungen, wir mussten es tun. Aber ich denke, es fügt dem Kampf in Sea of Thieves ein neues Rätselelement hinzu, was wirklich gut funktioniert.“

Das komplette Interview mit Mike Chapman findet ihr hier.

Neben dem Interview gibt es noch Bildmaterial aus der Erweiterung. In knapp 15 Minuten taucht ihr im Deep Dive Video zusätzlich in die Welt von Monkey Island in Sea of Thieves ein. Doch bevor ihr euch das Video anschaut, seid gewarnt ihr Süßwasserpiraten, Spoiler voraus! Einige Teile des Videos enthalten spätere Abschnitte der Erweiterung.