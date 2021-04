Thief Simulator 2: Einbrecher-Simulator erscheint für Xbox

Nach den zahlreichen Simulatoren, die bereits für Xbox veröffentlicht und angekündigt wurden, folgt nun ein Einbrecher-Simulator. Mithilfe des Thief Simulator 2 könnt ihr dann euren nächsten virtuellen Einbrüche planen.

Der Thief Simulator 2, eine neue Ausgabe des Bestsellers mit einer Mischung aus Stealth, Adventure und Simulation, erscheint 2023 für Xbox One und Xbox Series X/S. Die Entwickler versprechen viele Verbesserungen und neue Möglichkeiten, darunter drei abwechslungsreiche Orte voller Objekte und Ziele. Vorher erscheint das Spiel für PC. Der neue Teil des Spiels wird von dem polnischen Studio MrCiastku entwickelt und von Ultimate Games S.A. veröffentlicht.

Der erste Thief Simulator erschien im Jahr 2018 und wurde von den Spielern sehr positiv aufgenommen (mit 85 Prozent positiven Bewertungen auf Steam). Bislang hat das Spiel über 1,6 Millionen Käufer erreicht.

Thief Simulator 2 ist eine Mischung aus Stealth, Adventure und Simulation, in der die Spieler die Möglichkeit haben, eine Karriere in einer sehr ungewöhnlichen, verruchten Branche zu machen. In diesem Simulator aus der First-Person-Perspektive (FPP) können sie sich an zahlreichen Plünderungsaufgaben versuchen, angefangen bei gewöhnlichen Häusern bis hin zu Banken und anderen gut geschützten Einrichtungen. Das Gameplay basiert hauptsächlich auf Beobachtung, Planung, gut durchdachten Zügen, dem Verwischen der eigenen Spuren und dem Verstecken der erbeuteten Gegenstände.

„In Thief Simulator 2 werden wir die besten Features und Lösungen, die aus dem ersten Teil bekannt sind, verbessern und gleichzeitig den Spielern ein ganzes Paket an neuen Möglichkeiten bieten. Erwarten Sie neue Ziele, Fähigkeiten und Herausforderungen“, kündigte Rafał Jelonek, COO bei Ultimate Games S.A. an.

Die Entwickler bereiten nicht weniger als drei umfangreiche und abwechslungsreiche Schauplätze vor, die nicht nur mit Häusern, sondern auch mit Restaurants, Banken und anderen besonderen Orten zum Ausrauben gefüllt sind. In den Raubpausen werden die Spieler auch Autos ins Visier nehmen können – von durchschnittlichen Fahrzeugen bis hin zu Sport- und Luxuswagen. Die Erfahrung und die Güter, die sie sammeln, werden ihre Karriere-Entwicklung erleichtern.

„Der neue Teil wird größer, besser, hübscher und noch aufregender sein. Wir schenken dem Feedback unserer Community rund um das Spiel große Aufmerksamkeit. Außerdem bereiten wir zahlreiche Überraschungen für die Fans der Serie vor. Im Ergebnis wird der Thief Simulator 2 alles bieten, was die Spieler am Vorgänger mochten, und noch viel mehr“ – fügt Rafał Jelonek hinzu.

Thief Simulator 2 Merkmale

Neue Folge des meistverkauften Simulators

Zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen

Drei sehr unterschiedliche Schauplätze

Umfangreiches System zur Entwicklung von Fähigkeiten

Verschiedene Ausrüstungsarten – von der Brechstange bis zu neuen Technologien

Thief Simulator 2 wird im Jahr 2022 auf PC (Steam) erscheinen. Im Jahr 2023 soll das Spiel auf Konsolen veröffentlicht werden: Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.