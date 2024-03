Thorgal: Auf Comicserie basierendes Rollenspiel angekündigt

Autor:, in / Thorgal

Mighty Koi Studio kündigt die Umsetzung von Thorgal in ein Videospiel an und präsentiert im ersten Trailer seine Vision der Welt. Die Spieler werden in die Rolle der Hauptfigur schlüpfen und viele aus den Comics bekannte Abenteuer erleben. Dabei treffen sie auf gefährliche Banditen, furchterregende Monster und unbesiegbare Götter – aber auch auf mächtige Verbündete.

Thorgal basiert auf der legendären Comicserie von Grzegorz Rosiński und Jean Van Hamme. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Wikingers Thorgal Aegirsson in einem Abenteuerspiel mit RPG-Elementen, das dank des Einsatzes von UE5 mit proprietären Erweiterungen und unter Verwendung modernster Technologien wie Photogrammetrie und KI ein starker Konkurrent für The Witcher 4 sein könnte.

Das Spiel wird für PS5, Xbox Series und PC erscheinen. Das Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

Die Abenteuer des berühmtesten Wikingers wurden seit 1977 veröffentlicht, in 18 Sprachen übersetzt und über 20 Millionen Mal verkauft. Die legendäre Comicserie dient als Grundlage für das Spiel.

Die Geschichte von Thorgal, einem mysteriösen „Sternenkind“, das seine Lieben sowohl vor den Menschen als auch vor dem Zorn rachsüchtiger Götter beschützt, ist ein fester Bestandteil des Fantasy-Kanons geworden.

https://www.youtube.com/watch?v=lmgR2dswmII