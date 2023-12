Tin Hearts: Kostenloses Weihnachts-Update mit Tim McClane

Autor:, in / Tin Hearts

Publisher Wired Productions und Entwickler Rogue Sun kündigen für das Puzzle-Adventure Tin Hearts ein Weihnachts-Update an, das die Zinnsoldaten in widerspenstige, in Westen gekleidete Helden namens „Tim“ McClane verwandelt.

Das kostenlose Tin Hearts-Update ist eine Hommage an den größten Weihnachtsfilm aller Zeiten und passt perfekt zu den Feiertagen. Das Update erscheint heute für PC und Konsolen, während das Spiel selbst ab heute auch im Xbox Game Pass abrufbar sein wird.

In einem actiongeladenen Trailer wird enthüllt, dass ihr die Welt von Tin Hearts als Tim McClane erkunden könnt, einem voll steuerbaren Zinnsoldaten, der in der Lage ist, aus der Reihe zu tanzen und den besten Weg zum Weiterkommen auszukundschaften. Tim McClane hilft dabei, die Zinnsoldaten des Weihnachtsmanns und der Elfen in Sicherheit zu bringen – und rettet damit Weihnachten (wieder einmal).

In Tin Hearts müsst ihr euch auf eine Reihe von Lemming-ähnlichen Rätseln begeben, um die emotionale Geschichte des genialen Erfinders Albert J. Butterworth nachzuerleben, während ihr eine Truppe von Zinnsoldaten anleitet, ihr Ziel zu erreichen.

Tin Hearts ist ein erzählerisches Puzzle-Abenteuer, in dem die Geister der Vergangenheit auftauchen, um eine mitreißende Geschichte über Familie, Liebe und Kompromisse zu erzählen.