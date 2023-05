Tin Hearts: Prequel-Hörbuch, erzählt von Stephen Fry

Publisher Wired Productions und Entwickler Rogue Sun veröffentlichen heute die Hörbuchversion von „The Little Soldier Who Dared“, gesprochen vom legendären Stephen Fry. Die außergewöhnliche Geschichte ist ab sofort exklusiv auf Spotify erhältlich und bildet die Vorgeschichte zum preisgekrönten erzählerischen Puzzle-Abenteuer Tin Hearts.

Hier kann das komplette Hörbuch von „The Little Soldier Who Dared“ exklusiv auf Spotify gehört werden.

The „Little Soldier Who Dared“ wurde von Kostas Zarifis und Mike Faraday geschrieben, mit Bildern von Taufiq Permana, Animationen von Thor Hayton und Sound sowie Musik von Matthew Chastney, und erzählt die Geschichte von Erfinder Albert und seiner Tochter Rose.

Sie reisen zu einem Spielzeugkongress, um ihre Produkte vorzustellen und für ein Treffen, dessen Ausgang ihr Schicksal für immer verändern könnte. Alberts Spielzeuge sind jedoch auf eine Weise besonders, die selbst ihm nicht bewusst ist. Was passiert nachts, wenn die Kongresshalle menschenleer ist? Und wenn sich Alberts Wunsch erfüllt, wird es das sein, was er sich vorgestellt hat?

„The Little Soldier Who Dared“, gesprochen von Stephen Fry, kann hier angesehen werden:

„The Little Soldier Who Dared“ ist ein Prequel zum Videospiel Tin Hearts, einem fesselnden erzählerischen Rätselabenteuer, verpackt in eine eindringliche Geschichte über Liebe und Kompromisse. Spieler marschieren durch zahlreiche Level und lösen immer kompliziertere Rätsel, um eine emotionale Geschichte zu entdecken, die Generationen und Dimensionen umspannt und meisterhaft in die Struktur einer alternativen viktorianischen Welt eingewoben ist.

Tin Hearts ist für PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Utomik), Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, und Xbox-Konsolen erhältlich.