Publisher Wired Productions und Entwickler Rogue Sun geben bekannt, dass das fesselnde Story-basierte Puzzle-Adventure Tin Hearts ab sofort erhältlich ist. Sängerin Aisha Vaughan liefert im Launch Trailer eine starke Performance, um den Release von Tin Hearts auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S gebührend zu feiern.

Für den Start von Tin Hearts haben die Künstler Aisha Vaughan und Kieron Pepper mit Black Razor Records, dem von Wired Productions gegründeten Indie-Musiklabel, ein Cover des kultigen 80er-Jahre-Songs Toy Soldiers von Martika aufgenommen. Der Track fasst die Emotionen von Tin Hearts, das auf der gamescom 2022 als „meist erwartetes Nintendo Switch-Spiel“ ausgezeichnet wurde, perfekt zusammen.

Tin Hearts ist ein fesselndes Puzzle-Abenteuer, das eine packende Geschichte über Liebe und Kompromisse erzählt. Spieler marschieren und rätseln sich durch fordernde Puzzles, während sie eine tiefemotionale Geschichte aufdecken, die mehrere Generationen und Dimensionen umfasst, meisterhaft eingebettet in das Gebilde einer alternativen, viktorianischen Welt.

„Toy Soldiers von Martika ist ein absoluter Kult-Song und der Text spiegelt die Geschichte von Tin Hearts perfekt wider“, so Leo Zullo, Geschäftsführer von Wired Productions. „Uns war sofort klar, dass wir Black Razor Records damit beauftragen, gemeinsam mit der wunderbaren Aisha eine Cover-Version aufzunehmen, welche die Emotionen des Spiels perfekt einfängt.“ „Es ist eine emotionale Zeit für uns! Unser Küken darf seine Flügel auf allen Plattformen ausbreiten! Wir haben im Vorfeld schon einige tolle Trailer veröffentlicht, aber wir wussten immer, dass wir für dieses Spiel etwas ganz Besonderes machen wollten. Während der Entwicklung haben wir oft halb im Scherz bei verschiedenen Gelegenheiten Toy Soldiers gespielt. Der Song war sozusagen unsere Team-Hymne – aus offensichtlichen Gründen“, sagt Kostas Zarifis, Geschäftsführer von Rogue Sun und Creative Director von Tin Hearts. „Als Wired mit der Idee zu uns kam, den Song für den Launch-Trailer zu verwenden, waren wir begeistert! Wir machten uns sofort an die Arbeit! Heute sind wir sehr stolz darauf, euch nicht nur das fertige Spiel zu präsentieren, sondern auch diesen Launch-Trailer, der unserer Meinung nach die emotionale Reise, auf die Spieler sich in Tin Hearts begeben, perfekt einfängt.“

Kurz vor dem PC- und Konsolen-Release in dieser Woche hat Stephen Fry die animierte Vorgeschichte „The Little Soldier Who Dared“ eingesprochen. Der Erfinder Albert und seine Tochter Rose reisen im viktorianischen England zu einem Spielzeugkongress, um ihre Produkte vorzustellen. Dort wohnen sie einem wichtigen Treffen bei, dessen Ausgang ihr Schicksal für immer verändern könnte.

Alberts Spielzeuge sind jedoch auf eine Weise besonders, die selbst ihm nicht bewusst ist. Was passiert nachts, wenn die Menschenmassen die Kongresshallen verlassen haben? Sollte Alberts Wunsch wirklich in Erfüllung gehen, wird dieser dann wirklich so ablaufen, wie er es sich vorgestellt hat? „The Little Soldier Who Dared“ wird von der britischen Film- und Fernsehlegende Stephen Fry gelesen.

Die Handlung stammt aus der Feder von Kostas Zarifis und Mike Faraday, mit Zeichnungen von Taufiq Permana, Animationen von Thor Hayton und musikalischer Untermalung von Matthew Chastney.

Wer möchte, kann sich weitere Gameplay-Videos aus Tin Hearts anschauen.