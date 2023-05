FINJI, der Indie-Publisher hinter den preisgekrönten Titeln TUNIC, I Was A Teenage Exocolonist und Night in the Woods, gibt stolz bekannt, dass sein BAFTA-prämiertes Abenteuerspiel Chicory: A Colorful Tale ab dem 30. Mai im Xbox Game Pass erhältlich sein wird.

Das Spiel ist bereits auf PlayStation, PC und Mac, Steam, Epic, Humble, Itch.io, aber auch Switch erhältlich. Chicory: A Colorful Tale wurde von Greg Lobanov entwickelt und enthält einen Original-Soundtrack der preisgekrönten Komponistin Lena Raine (Celeste, Guild Wars 2).

Das Indiespiel ermöglicht es den Spielern, die Kraft der Kunst zu nutzen, um die Welt zu erkunden, Rätsel zu lösen, ihren tierischen Freunden zu helfen und der Welt wieder Farbe zu verleihen.

Mit dem Ziel, das Zeichnen zum wichtigsten Interaktionsmittel für die Spieler zu machen, könnt ihr euch auf ein Abenteuer gefasst machen, bei dem ihr Rätsel nicht nur mit Logik, sondern auch mit eurer Kreativität lösen müsst.

Ihr möchtet nicht allein spielen? Keine Sorge, die Xbox Game Pass-Version verfügt über den lokalen Koop-Modus, sodass zwei Spieler die Welt gemeinsam erkunden und einfärben können.