Tiny Tina’s Wonderlands: Diese Season-Pass-Inhalte erwarten euch

Heute gaben 2K and Gearbox Software Neuigkeiten darüber bekannt, was Fans in Sachen Inhalte im Season Pass von Tiny Tina’s Wonderlands erwartet. Der Season Pass ist separat oder als Teil der Chaotic Great Edition erhältlich und enthält vier neue Inhalts-Pakete nach Veröffentlichung des Spiels, samt eindrucksvollen Bossen und ungewöhnlichen Settings, einer siebten Klasse, um das Multiklassen-System noch weiter auszubauen, und einer Reihe kosmetischer Objekte im Arschgaul-Pack.

Den neuen Trailer dazu gibt es hier:

Vier aufregende Inhalts-Pakete nach Veröffentlichung des Spiels

Jedes der vier neuen Inhalts-Pakete beginnt im Traumschleier-Ausblick, wo die geheimnisvolle Wahrsagerin Vesper auf ihr Publikum wartet. Die Spieler können in die von Vesper beaufsichtigten Spiegel der Mysterien blicken und werden dadurch in illusionäre Umgebungen gezogen. Diese bestehen jeweils aus fünf Leveln, durch die sich die Spieler kämpfen können, um einem furchterregenden Boss zu begegnen.

Jedes Inhalts-Paket zu einem Spiegel der Mysterien wird einzeln erhältlich sein, man kann sich aber auch mit dem Season Pass ein Ticket in alle vier lösen.

Der finale Boss in jedem Spiegel der Mysterien wird im Laufe der Zeit immer mächtiger und Vespers Geschichten sind so aufgebaut, dass man sie erneut spielen kann, um sein Können selbst bei steigender Schwierigkeit auf die Probe zu stellen. Jedes Mal, wenn sie eine zunehmend furchterregende Form des Bosses besiegen, verdienen die Spieler verlorene Seelen, mit denen man an Vespers Glücksrad drehen kann.

Durch das Drehen dieser gruseligen Apparatur können die Spieler Belohnungen wie legendäre Waffen, Ausrüstung und andere Objekte erhalten.

Endlose Möglichkeiten und Anpassungsoptionen

Durch den Abschluss eines Inhalts-Pakets werden die zugehörigen Level und der Boss auch zum Pool der möglichen Optionen in der Chaoskammer, dem endlos wiederspielbaren Endspiel-Verlies in Tiny Tina’s Wonderlands, hinzugefügt. So werden die unzähligen Kombinationsmöglichkeiten für das zufallsgenerierte Verlies noch einmal erweitert, wodurch jeder Lauf noch unvorhersehbarer wird. Weitere Informationen über die Funktionsweise der Chaoskammer gibt es im Entwicklertagebuch.

Mit dem vierten Inhalts-Paket wird auch eine bisher noch nicht vorgestellte siebte Klasse die Liste der sechs kombinierbaren Klassen des Basisspiels erweitern. Mit einer eigenen Klassen-Großtat, zwei neuen Action-Skills und einem einzigartigen Skill-Baum bietet die siebte Klasse noch mehr Möglichkeiten für das Multiklassen-System.

Abgerundet wird der Season Pass durch das Arschgaul-Pack mit von Königin Arschgaul persönlich genehmigten kosmetischen Objekten, die andere Schicksalsbringer vor Neid erblassen lassen werden. Das Arschgaul-Pack enthält das Diamantgarde-Rüstungsset (3 Objekte), das Kristallglitzer-Makeup-Pack (5 Objekte), das Adamantthron-Bannerset (2 Objekte) und das Statuen-Material Diamant.

Diamantpony-Gleiter für Fortnite

In Zusammenarbeit mit Epic Games hält die chaotische Fantasywelt von Tiny Tina’s Wonderlands mit dem Diamantpony-Gleiter in Fortnite Einzug. Diesen gibt es als zeitlich begrenzten Bonus für alle, die eine digitale Version von Tiny Tina’s Wonderlands im Epic Games Store kaufen!*

Die Gegner werden sprachlos und extrem neidisch auf Spieler sein, die mit dem Diamantpony-Gleiter elegant durch die Lüfte segeln. Bei Aktivierung teleportiert sich das magische Diamantenbinicorn persönlich auf magische Weise mit einem eleganten Wiehern an die Seite der Spieler und scheidet elegant eine Waffe aus, die flugs vom Wind davongetragen wird, bevor sie auf der Insel landen kann. Dann galoppiert sie unterhalb der Spieler und lässt sie gütigst auf ihrem funkelnden Rücken surfen. Während sie so durch den Himmel fliegen, hinterlassen sie eine regenbogenfarbene Spur.

Durch den Kauf einer Edition von Tiny Tina’s Wonderlands im Epic Games Store wird der Diamantpony-Gleiter in Fortnite nach der Veröffentlichung am 25. März 2022 verfügbar.

Tiny Tina’s Wonderlands Vorbestellung

Tiny Tina’s Wonderlands wird am 25. März 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 und exklusiv über den Epic Games Store für PC veröffentlicht. Weitere digitale Stores für PC folgen im Verlauf des Jahres 2022. Das Spiel kann nun für alle Startplattformen vorbestellt werden.