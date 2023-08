Titan Quest II: Action-Rollenspiel kehrt zurück

Autor:, in / Titan Quest II

Das legendäre Action-Rollenspiel Titan Quest II kehrt zurück. Einmal mehr dürfen sich die Spieler ins sagenumwobene Reich des antiken Griechenlands und seiner Mythologie aufmachen.

Sie begegnen unvorstellbaren Herausforderungen, suchen nach stets besserer Beute und können verschiedene Meisterschaften kombinieren, um den ganz eigenen, perfekten Charakter-Build zu finden.

Das finale Ziel ist es, die Gottheit Nemesis, die Herrin der Vergeltung selbst, aufzuhalten. Sie treibt ihr Unwesen mit den Fäden des Schicksals, die alles zusammenhalten. Seid Ihr bereit Euch einer Gottheit zu stellen und Eure Heldensaga zu flechten?

Geschmiedet in den Schmelztiegeln von Grimlore Games in Deutschand, befindet sich Titan Quest II aktuell für PC in Entwicklung und erscheint, wenn die Zeit gekommen ist.

Der Announcement-Trailer ist hier zu sehen: