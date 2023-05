Autor:, in / To Hell With the Ugly

Das neue Spiel von ARTE France „To Hell With the Ugly“ erscheint am 30. Mai 2023.

La Poule Noire, Co-Produzent, und ARTE France, Co-Produzent und Publisher, freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr neues Spiel, To Hell With the Ugly, am 30. Mai für PC via Steam, GoG und Epic Games Store, sowie für PlayStation 4 und 5, Xbox X/S und Nintendo Switch für 19,99 € erhältlich sein wird.

Das nach der Romanvorlage von Boris Vian entstandene Adventurespiel To Hell With the Ugly erzählt die Geschichte von Rock Bailey, einem jungen Mann, dessen einzige positive Eigenschaft sein bemerkenswertes Aussehen ist.

Als er auf mysteriöse Weise vor einem Jazzclub entführt und gefoltert wird, versucht er anschließend auf eigene Faust die Gründe für seine Entführung herauszufinden – inklusive rundenbasierte Auseinandersetzungen und mit Rätseln gespickten Ermittlungen.

Spieler müssen die dunkelsten Ecken von L.A. erkunden, durch Befragung von Einheimischen Hinweise sammeln und mit der Umgebung interagieren. Aber manchmal ist der einzige Weg, um an die benötigten Informationen heranzukommen, eben ein Faustkampf, bei dem es auf Timing und Präzision ankommt.

To Hell With the Ugly ist der erste Roman von Boris Vian, der als Videospiel umgesetzt wird. Das Spiel ist in den 1950er-Jahren angesiedelt und lässt Spieler die Straßen eines fiktiven Los Angeles entdecken, in das Boris Vian nie einen Fuß gesetzt hat, als er das Buch schrieb. La Poule Noire hat sich für einen semi-realistischen Stil entschieden, um bestimmte Charaktermerkmale hervorzuheben und die amerikanische Stadt in leuchtenden und intensiven Farben darzustellen.

„Mit den Frame-by-Frame-Animationen von Gaelle Roques für die Kämpfe und die geskripteten Sequenzen möchten wir an die traditionellen „Animationsklassiker“ der 50er und 60er Jahre erinnern. Außerdem wollten wir, dass die Farbpalette ein wesentlicher Bestandteil der künstlerischen Gestaltung des Spiels ist: Die Fans fiebern mit, wir sind in L.A., das Quecksilber steigt und der Held Rock Bailey ist in dieser Geschichte ganz schön auf Zack. All das ruft warme Farben hervor“, erklärt Amélie Guinet, Game Artist bei La Poule Noire.

Ermittlungen, Straßenkämpfe, Verfolgungsjagden: All diese Zutaten werden kombiniert, um Boris Vians Fantasievision von Los Angeles zu erschaffen.

Provokant und burlesk ist To Hell With the Ugly eine Parodie auf amerikanische Noir-Romane und bedient sich zahlreicher Krimielemente. Das Spiel prangert den Schönheitskult durch seinen hinreißend aussehenden Helden an. Weitere Elemente, wie die merkwürdige Klinik in der Rock nach seiner Entführung aufwacht, verstärken zudem diesen Effekt.

„Wir wollten wissen, wie weit wir Menschen, deren Aussehen den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht, auf ein Podest stellen können“, sagt Fiona Rosette, Game- und Narrative Designer des Spiels.

Um das zehnjährige Videospiel-Engagement von ARTE France zu feiern, wird To Hell with the Ugly das erste Spiel von ARTE France sein, das gleichzeitig auf allen Konsolen veröffentlicht wird. To Hell With the Ugly wird somit am 30. Mai 2023 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch zum Preis von 19,99 € erhältlich sein.