Tortuga: A Pirate’s Tale: Jolly Roger und Enterhaken bereithalten

Tortuga: A Pirate’s, das Piraten-Strategiespiel von Publisher Kalypso Media und entwickelt beim hauseigenen Studio Gaming Minds Studios, wurde heute veröffentlicht.

Die Piraten-Crew ist in See gestochen, denn der brandneue Titel ist ab jetzt digital verfügbar – auf PC exklusiv für den Epic Games Store sowie auf PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Mutig genug, sich in gefährliche Gewässer zu stürzen? Es ist an der Zeit, die Reise anzutreten und zum größten Piraten aller Zeiten zu werden!

Eine riesige karibische Inselwelt wartet in Tortuga – A Pirate’s Tale darauf, entdeckt zu werden. Den Blick auf Gold und Ruhm gerichtet, setzen Spieler Segel, um die wunderschöne Karibik zu entdecken. Sie können aus 18 einzigartigen Schiffstypen auswählen und deren Eigenschaften anpassen, um sicherzugehen, dass ihre beeindruckende Flotte schon von Weitem gefürchtet wird.

Die See mag zwar weit sein, doch man ist nie wirklich allein und so wird es nicht lange dauern, bis die ersten Feinde den eigenen Weg zu ewigem Ruhm kreuzen werden. Auf ihrem Weg dorthin müssen Handelskonvois aufgehalten und feindliche Schiffe versenkt werden.

Spieler kämpfen in taktischen, rundenbasierten Seeschlachten um den Sieg. Abseits des Kampfes wird Beute angehäuft und sich mit Piratenlegenden gemessen. Mit dem Wind im Rücken und genügend Gold im Laderaum sollte es möglich sein, die Mannschaft bei Laune zu halten. Aber Vorsicht! Selbst eine im Kampf unbesiegbare Flotte ist dem Geflüster über Meuterei unter Deck nicht gewachsen.

Tapfere Piraten können ab sofort mit Tortuga – A Pirate’s Tale für PC exklusiv im Epic Games Store sowie auf PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S in See stechen. In der ersten Woche können angehende Plünderungen mit einem 10 % Launch-Discount im Epic Games Store, Microsoft Store und mit PlayStation Plus im PlayStation Store durchgeführt werden.

Features:

ZUM PIRAT ALLER PIRATEN WERDEN: Spieler wurden nicht als erfolgreiche Piraten geboren, aber wir geben ihnen die Mittel, um zu DEN größten Piraten zu werden. Sie gestalten ihre eigene Flagge, unter der ihre Flotte segeln wird. Je mehr Erfahrung sie sammeln, desto bekannter werden sie und desto besser werden ihre Fähigkeiten. Sie schlüpfen in die Rolle eines Piraten und jonglieren mehr als 35 verschiedenen Fähigkeiten auf ihrem Weg zum Piratenthron.

Spieler wurden nicht als erfolgreiche Piraten geboren, aber wir geben ihnen die Mittel, um zu DEN größten Piraten zu werden. Sie gestalten ihre eigene Flagge, unter der ihre Flotte segeln wird. Je mehr Erfahrung sie sammeln, desto bekannter werden sie und desto besser werden ihre Fähigkeiten. Sie schlüpfen in die Rolle eines Piraten und jonglieren mehr als 35 verschiedenen Fähigkeiten auf ihrem Weg zum Piratenthron. ÜBERFÄLLE UND SEGELTÖRNS IN DER KARIBIK: Die Karibik des 17. Jahrhunderts wird von den vier Kolonialmächten der Alten Welt beherrscht. Es ist ja nicht die Schuld der Spieler, dass sie Piraten sind, aber es ist schlicht ihre Verantwortung! Sie ergreifen Maßnahmen, um die spanischen, niederländischen, französischen und englischen Kolonien von ihrer Last des Reichtums, zu befreien. Aber sie sollten auf der Hut sein! Wenn sie sich nicht sicher sind, dass sie der größte Fisch im Meer sind, sollten sie sich nicht zu früh oder zu weit von ihren vertrauten Heimathäfen entfernen.

Die Karibik des 17. Jahrhunderts wird von den vier Kolonialmächten der Alten Welt beherrscht. Es ist ja nicht die Schuld der Spieler, dass sie Piraten sind, aber es ist schlicht ihre Verantwortung! Sie ergreifen Maßnahmen, um die spanischen, niederländischen, französischen und englischen Kolonien von ihrer Last des Reichtums, zu befreien. Aber sie sollten auf der Hut sein! Wenn sie sich nicht sicher sind, dass sie der größte Fisch im Meer sind, sollten sie sich nicht zu früh oder zu weit von ihren vertrauten Heimathäfen entfernen. TAKTISCHE SEESCHLACHTEN: Ein Schiff ist in einem Hafen sicher, aber dafür wurden Schiffe nicht gebaut. Taktische, rundenbasierte Seeschlachten auf einem Hexagon-Raster von epischen Ausmaßen warten auf die Spieler. Sie nutzen Geschick und Verstand, um einen Konvoi oder eine Siedlung zu überfallen. Nur die geschickte Kombination der unterschiedlichen Bewaffnungen des Schiffes mit den wechselnden und rauen Bedingungen des Meeres entscheiden über den Sieg.

Ein Schiff ist in einem Hafen sicher, aber dafür wurden Schiffe nicht gebaut. Taktische, rundenbasierte Seeschlachten auf einem Hexagon-Raster von epischen Ausmaßen warten auf die Spieler. Sie nutzen Geschick und Verstand, um einen Konvoi oder eine Siedlung zu überfallen. Nur die geschickte Kombination der unterschiedlichen Bewaffnungen des Schiffes mit den wechselnden und rauen Bedingungen des Meeres entscheiden über den Sieg. FLOTTENVERBESSERUNGEN: Es ist Aufgabe der Spieler, eine beeindruckende Flotte zu unterhalten und zu pflegen, bevor sie sich dem Kanonenhagel der mächtigen Kriegsschiffe stellen, die auf den Meeren lauern. Die Kombination verschiedener Upgrades für das Schiff, wie z.B. Waffen, Rumpf, Mast oder Galionsfigur, erlaubt es, mehr als 360 einzigartige Schiffsvariationen zusammenzustellen.

Es ist Aufgabe der Spieler, eine beeindruckende Flotte zu unterhalten und zu pflegen, bevor sie sich dem Kanonenhagel der mächtigen Kriegsschiffe stellen, die auf den Meeren lauern. Die Kombination verschiedener Upgrades für das Schiff, wie z.B. Waffen, Rumpf, Mast oder Galionsfigur, erlaubt es, mehr als 360 einzigartige Schiffsvariationen zusammenzustellen. BEDÜRFNISSE DER MANNSCHAFT: Als gewählter Kapitän des Schiffes ist es die Aufgabe der Spieler, die Beute und den Reichtum mit ihrer Mannschaft fair zu teilen. Durch getroffene Vereinbarungen in einem Kapervertrag werden die Ziele vor dem Auslaufen aus dem Hafen klar definiert. Doch das Geflüster über eine Meuterei unter Deck kann zu einem bösen Ausgang führen. Schließlich sind Spieler nicht durch die Gnade Gottes Kapitän, sondern durch die Wahl ihrer Mannschaft.

Als gewählter Kapitän des Schiffes ist es die Aufgabe der Spieler, die Beute und den Reichtum mit ihrer Mannschaft fair zu teilen. Durch getroffene Vereinbarungen in einem Kapervertrag werden die Ziele vor dem Auslaufen aus dem Hafen klar definiert. Doch das Geflüster über eine Meuterei unter Deck kann zu einem bösen Ausgang führen. Schließlich sind Spieler nicht durch die Gnade Gottes Kapitän, sondern durch die Wahl ihrer Mannschaft. PARLEY MIT BERÜCHTIGTEN PIRATENLEGENDEN: Auf dem Weg zum furchterregendsten und ruhmreichsten Piratenkapitän warten mehrere historische Piraten auf die Spieler. Feinde und Gefährten sollten mit Bedacht gewählt werden…

Auf dem Weg zum furchterregendsten und ruhmreichsten Piratenkapitän warten mehrere historische Piraten auf die Spieler. Feinde und Gefährten sollten mit Bedacht gewählt werden… HISTORISCHE SCHIFFE: Spieler übernehmen die Befehlsgewalt über 18 einzigartige Schiffstypen wie zum Beispiel Linienschiff, Fregatte oder Kriegsgaleone!

Spieler übernehmen die Befehlsgewalt über 18 einzigartige Schiffstypen wie zum Beispiel Linienschiff, Fregatte oder Kriegsgaleone! EIN MEER VOLLER QUESTS: Mit mehr als 25 Stunden Spielzeit gefüllt mit Geschichte(n), die im Goldenen Zeitalter der Piraterie spielen, liegt die Karibik den Spieler zu Füßen. Gouverneure und andere Piratengefährten versorgen sie mit wertvollen Quests, bei denen sie ein paar Dublonen verdienen können. In der örtlichen Taverne lassen sich die neuesten Gerüchte aufschnappen. Eine Flasche Rum lockert die Zunge und zeigt den Weg zu sonst verborgenen Schätzen.

Ein Blick durch das Fernrohr offenbart den Release-Trailer: