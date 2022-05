Tourist Bus Simulator: Abfahrt am 12. Mai

Autor:, in / Tourist Bus Simulator

Bereitmachen zur Abfahrt – Tourist Bus Simulator feiert am 12. Mai seine Veröffentlichung auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Lust auf eine kleine Auszeit auf Fuerteventura? In wenigen Tagen könnt ihr mit dem Tourist Bus Simulator 21 die beliebte Urlaubsinsel auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf eigene Faust erkunden.

Am 12. Mai 2022 erscheint der Bus-Simulator mit umfangreichem Management-Part vom Erfurter Entwickler TML-Studios und Publisher Aerosoft für die aktuelle Konsolengeneration.

Im Tourist Bus Simulator finden sich Spieler auf der spanischen Insel Fuerteventura wieder. Sie erwartet eine große Anzahl an Straßen und unbefestigten Pisten, die sie mit detailliert nachgebildeten Bussen wie dem MAN Lion’s Coach, dem Lion‘s Coach C und dem Lion‘s Intercity oder dem Neoplan Skyliner in verschiedenen Designs befahren können. Außerdem laden 20 Städte und traumhafte Strände die Busfahrer zu Zwischenstopps ein.

Aber Achtung: Die Fahrgäste fordern ein möglichst breites Angebot an Linienfahrten, Hotel-Shuttles und Sightseeing-Touren, die Spieler allesamt planen müssen.

Durch all die beeindruckenden Orte Fuerteventuras können sich die Spieler aber nicht zu lange von der Arbeit ablenken lassen, denn es warten noch weitere Aufgaben: Zum Aufbau eines florierenden Busunternehmens gehören obendrein die Fuhrparkverwaltung, die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, die Organisation der Verpflegung für Busfahrer, Reiseleiter und Mechaniker sowie die Personalplanung und -suche.