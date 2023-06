Towerborne: Koop-Abenteuer beginnt 2024 auf Xbox

Autor:, in / Towerborne

Die Macher der Banner Saga-Reihe bringen 2024 das Koop-Abenteuer Towerborne auf Xbox und in den Game Pass.

Das Team der Banner Saga-Serie stellte beim Xbox Games Showcase ihr neuste Spiel Towerborne vor.

Vollgepackt mit spaßigen Kämpfen, Anpassungsoptionen und einer Geschichte, die es zu entdecken gilt, bietet Towerborne für jeden etwas.

Ihr findet euch in den Ruinen der Stadt der Zahlen wieder, wo ein einsamer Turm die Überlebenden vor einem drohenden Übel schützt.

Ihr spielt Ace, einen Helden, der dazu bestimmt ist, der Menschheit in einer Zeit der Dunkelheit Hoffnung zu bringen.

Der Mehrspielermodus unterstützt bis zu vier Spieler gleichzeitig, also schließt euch euren Freunden an oder macht euch allein auf die Reise. In jedem Fall steht bei Towerborne die Wahl des Spielers im Vordergrund.

2024 wird Towerborne für Xbox Series X|S, Windows-PC sowie im Xbox/PC Game Pass erhältlich sein.