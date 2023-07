Towerborne: Frische Einblicke zum Koop-Abenteuer

Wer mit Towerborne noch nicht viel anfangen kann, sollte sich das neueste Video zum Koop-Action-RPG ansehen. Mit frischem Gameplay-Material sowie einem Entwickler-Interview erhaltet ihr ganz neue Ansichten zu dem Spiel von Stoic, welches über die Xbox Game Studios veröffentlicht wird.

Unter anderem ist bestätigt, dass das Spiel ebenfalls mit einem Couch-Koop ausgestattet wird. Dazu plant das Studio eine langfristige Versorgung in Saisons, um das Spiel so stets zu erweitern und am Leben zu halten.

Die Veröffentlichung von Towerborne ist für 2024 geplant, wer aber mehr Einblicke wünscht und sich aktiv an der Entwicklung beteiligen möchte, sollte sich für das Insider-Program bewerben. So habt ihr die Möglichkeit, in der technischen Alpha bereits zu helfen sowie an dem Spiel durch euer Feedback mitzuwirken.