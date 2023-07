Remnant II: Survival-Shooter ab sofort erhältlich

Remnant II von Entwickler Gunfire Games und Publisher Gearbox Publishing ist jetzt auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Die Fortsetzung des Bestsellers Remnant: From the Ashes ist ein Third-Person-Action-Survival-Shooter, in dem sich die Reste der Menschheit mit den furchteinflößenden Mächten des Bösen misst.

Remnant II ist die Evolution des Koop-Survival-Shooters und bietet nie zuvor gesehene Welten voller tödlicher Überraschungen und Begegnungen. Jetzt heißt es, sich dem Kampf anzuschließen, um die Menschheit in einer dynamisch generierten Welt zu retten, die mit verzweigten Questreihen, einzigartigem Loot und anspruchsvollen Herausforderungen gefüllt ist, die die Erkundung und den Wiederspielwert fördern, entweder allein oder im Drei-Personen-Koop.

Die Spieler definieren ihren eigenen Spielstil mit einem erweiterten Archetyp-Klassensystem und einer großen Auswahl an Waffen, Rüstungen und speziellen Augmentationen, während sie knackige Herausforderungen meistern, um das Aussterben der Menschheit hinauszuzögern.

In Remnant II tauchen Spieler tiefer in eine verwüstete Welt ein, die eine Mischung aus taktischem und frenetischem Fern- und Nahkampf erfordert, um gegen listige Gegner und mächtige Bosse zu bestehen. Spieler können allein oder mit zwei Mitspieler in den Kampf ziehen, um ihre Chancen zu verbessern und beängstigende Herausforderungen zu meistern.

Jedes Mal, wenn Spieler einen neuen Durchlauf von Remnant II starten, werden sie in eine völlig neue Welt transportiert, die eine Vielzahl an Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen bereithält. Diese dynamisch aufgebauten Level sorgen für einzigartige Spielerlebnisse, da Elemente organisch in die Welt und die Narrative eingewoben werden.

Ein aktualisiertes Archetypen-System gibt Spieler mehr Flexibilität bei der Wahl ihres Spielstils und ermöglicht es Gruppen, einzigartige passive Fähigkeiten und atemberaubende Kräfte im Koop-Spiel besser aufeinander abzustimmen oder Archetypen für hybride Spielstile zu kombinieren. Von Präzisionsschüssen über Nahkampfattacken bis hin zu Team-Support-Fähigkeiten und treuen Hundebegleitern, Remnant II ermöglicht es Spieler, ihre Charaktere an ihre Spielweise anzupassen.

„Gunfire Games hat ein halsbrecherisches Koop-Erlebnis kreiert, welches das von den Fans geliebte Franchise von Remnant: From the Ashes noch weiterentwickelt“, so Yoon Im, Präsident von Gearbox Publishing San Francisco. „Es war uns eine Ehre, wieder mit diesem talentierten Team an diesem faszinierenden Franchise zusammenzuarbeiten. Mit Remnant II haben sie ein wirklich besonderes Spiel entwickelt, das die Fans absolut lieben werden.“

„Gunfire Games hat es sich zum Ziel gesetzt, Erfahrungen zu schaffen, die wir als Fans von Videogames gern spielen“, sagt David Adams von Gunfire Games. „Wir sind stolz darauf, was wir mit Remnant II, seinen weitläufigen Welten, aufregenden Kämpfen und Vielzahl an einzigartigen spielbaren Archetypen geschaffen haben. Wir wollen außerdem unseren Fans danken, die uns seit Remnant: From the Ashes begleiten und begrüßen auch alle neuen Spieler in der Welt von Remnant .“

Fans können im Microsoft Store zwischen drei Optionen wählen:

Standard Edition – 49,99 €

Basisspiel – Genießt Remnant II mit einer digitalen Kopie des Spiels.

Deluxe Edition – 59,99 €

Inhalte der Standard Edition

Drei Rüstungssets: Rüstungsset des Ältesten, Rüstung der Leere und Glänzende Rüstung von Remnant: From the Ashes

Ultimate Edition – 69,99 €

Inhalte der Deluxe Edition

Survival Pack – Beginne das Spiel mit einer Vielzahl an Verbrauchsgütern, um dich gegen mächtige Gegner durchzusetzen.

DLC Bundle – Erhalte drei DLC-Pakete für Remnant II. Weitere Details zu den DLC-Paketen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Alle DLCs werden voraussichtlich innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung verfügbar sein.

Der offizielle Launch-Trailer: