Train Sim World 2: New Journeys Expansion veröffentlicht

Zugsimulation Train Sim World 2 veröffentlicht New Journeys Expansion und die Beta-Version des Creator Clubs

Der britische Spielentwickler Dovetail Games hat die New Journey Expansion mit neuen Strecken in Deutschland, den USA und in Großbritannien für Train Sim World 2 veröffentlicht.

Außerdem ist der Creators Club geöffnet. Hier besteht die Möglichkeit, die Züge nach eigenen Ideen selbst zu gestalten oder lizensierte Designs zu verwenden. All dies kann in der Community geteilt werden. Auch dazu schon mal ein kleiner Einblick auf die Möglichkeiten im Creators Club: