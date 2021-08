Train Sim World 2: Rush Hour mit Next-Gen-Upgrade, Boston Sprinter und mehr

Autor:, in / Train Sim World 2

Dovetail Games veröffentlicht in Train Sim World 2: Rush Hour die erste Bahnlinie. Der „Boston Sprinter“ bedient den „Northeast Corridor: Boston – Providence“. Diese Strecke gehört zu einer der ältesten, verkehrsreichsten und schnellsten Passagierlinien der Vereinigten Staaten, die in den 1830er Jahren in Betrieb genommen wurde.

Bestehende Besitzer von Train Sim World 2 auf Xbox One oder dem PS4-System können ihre Version kostenlos auf eine native Xbox Series X|S- oder PS5-Version upgraden und so eine verbesserte Version des Spiels genießen, die für die

neueste Konsolengeneration optimiert ist. Dazu ist das Spiel im Xbox Game Pass verfügbar.

Neben Rush Hour wurde auch ein großes Update für die bestehende Simulation Train Sim World 2 für alle Plattformen kostenlos veröffentlicht. Das Update aktualisiert das Spiel auf die Unreal Engine 4.26, fügt neue visuelle Effekte wie Schatten in der Ferne hinzu, verbessert das Immersion-Controller-Schema, das neue Kameraansichten ermöglicht, und Panels für Informationen wie Steigungsprofile, die die Fahrer beim Fahren unterstützen. Dieses Update enthält auch einige wichtige Verbesserungen für bestehende Strecken, sodass es der perfekte Zeitpunkt für Spieler ist, eine Reise als Lokomotivführer zu beginnen.

Dovetail Games ist stolz darauf, die offizielle Lizenz von Amtrak und der Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) für die beiden neuen Lokomotiven auf der Boston Sprinter-Strecke zu haben. Das Team hat eng zusammengearbeitet, um das Aussehen, das Fahrgefühl und den Sound dieser Lokomotiven auf der 70 Kilometer langen Strecke zwischen Boston und Providence

genau nachzubilden.

„Wir haben eng mit unseren fantastischen Partnern Amtrak und der MBTA zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir den Spielern in Rush Hour das authentischste Erlebnis, auf dem Fahrersitz der Strecke Boston – Providence zu bieten“, sagt Jon Rissik, CEO von Dovetail Games, „Immersion ist das Herzstück von Train Sim World 2, und Rush Hour steht für unser Engagement, das Spielerlebnis

kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern.“ „Das Engagement von Dovetail Games für Authentizität und die Begeisterung für Eisenbahnen machen dies zu einer fantastischen Partnerschaft“, sagte Kerry McKelvey, Marketing VP von Amtrak. „Amtrak ist begeistert, einen neuen Abschnitt des beliebten Northeast-Korridors in Train Sim World 2 zu bringen.“ Auch Ryan D. Coholan, Chief Railroad Officer der MBTA (Massachusetts Bay Transportation Authority ist begeistert: „Die Zusammenarbeit mit Dovetail Games, um den Spielern einen Blick vom Lokführersitz einer unserer MBTA F40-3C-Lokomotiven zu ermöglichen, war eine einzigartige Erfahrung. Wir hoffen, dass diese Erfahrung als Lokführer den Spielern ein tieferes Verständnis für die Freuden und Herausforderungen des Betriebs einer leistungsstarken Diesellokomotive auf einer viel befahrenen Eisenbahnlinie vermittelt.“

Rush Hour selbst beginnt mit der Veröffentlichung von Boston Sprinter, der ‚Northeast Corridor: Boston – Providence‘, einer der ältesten, verkehrsreichsten und schnellsten Passagierlinien der Vereinigten Staaten, die in den 1830er Jahren in Betrieb genommen wurde. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die moderne Amtrak ACS-64 oder die markante MBTA F40PH-3C, während sie die belebten Pendlerbahnhöfe passieren.

Die Bahnhöfe sind lebendiger denn je, denn jetzt strotzen die Bahnsteige und Waggons sowie das verbesserte Passagiersystem vor Aktivität, wenn die Pendler an jeder Station ein- und aussteigen. Dieses Feature ist einzigartig für Rush Hour und für die originalen Train Sim World 2-Strecken. Es bietet ein erhöhtes Fahrgastaufkommen, eine größere Vielfalt an Kleidung, neue Winteroutfits und Fahrgastszenen.

Weitere Informationen zu den neuen Strecken und Funktionen in Train Sim World 2: Rush Hour:

Routen:

Boston Sprinter: Nehmen Sie die verkehrsreichste und schnellste Passagierlinie der Vereinigten Staaten und erkunden Sie den berühmten Nordost-Korridor zwischen den beiden Landeshauptstädten Boston und Providence an Bord der kultigen Amtrak- und MBTA-Ausrüstung.

Nahverkehr Dresden: Erobern Sie zwei Strecken durch das sächsische Umland, ob Regional-, Express-, S-Bahn- oder Inter-City-Express. Steigen Sie in moderne DB- und MRCE-Traktionen ein und befördern Sie auf dieser komplexen Strecke ab dem Dresdner Hauptbahnhof sowohl Fahrgäste als auch Güter.

London Commuter: Eine der hektischsten Hauptstrecken Großbritanniens vom historischen London Victoria über das internationale Drehkreuz des Flughafens Gatwick bis zum ältesten Eisenbahnküstenort des Landes, Brighton. Setzen Sie auf dieser anspruchsvollen Strecke sowohl Southern- als auch Gatwick-Express-Lokomotiven ein und mischen Sie Halte-, Halbschnell- und Schnellzugverkehr.