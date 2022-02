Grand Theft Auto V: Boni für Security-Aufträge, Gratis-Shirt und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: Boni für Security-Aufträge, Schmuggler-Verkaufsmissionen und Luftrennen, Gratis-Shirt und mehr.

Es lohnt sich diese Woche in mehrfacher Hinsicht, in GTA Online eine Agentur mit eurem Partner Franklin Clinton zu führen, denn alle Security-Aufträge schütten lukrative doppelte GTA$ aus. Wer noch ins Agentur-Geschäft einsteigen will, hat Glück: Agenturbüros sind diese Woche 25 % günstiger zu erwerben.

Die Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ & RP in Schmuggler-Verkaufsmissionen und in von Rockstar erstellen Luftrennen

in Schmuggler-Verkaufsmissionen und in von Rockstar erstellen Luftrennen Doppelte GTA$ & RP für Flugschulaktivitäten und in Trap Door

für Flugschulaktivitäten und in Trap Door Doppelte GTA$ & RP für Security-Aufträge

für Security-Aufträge Ein kostenloses Bravado-T-Shirt für den Abschluss eines Security-Auftrags

für den Abschluss eines Security-Auftrags Immobilien-Rabatte : 25 % auf Agenturen, 30 % auf Kunststile in der Agentur und 40 % auf Hangars sowie zugehörige Renovierungen, Modifikationen und Verbesserungen

: 25 % auf Agenturen, 30 % auf Kunststile in der Agentur und 40 % auf Hangars sowie zugehörige Renovierungen, Modifikationen und Verbesserungen Fahrzeug-Rabatte : 40 % auf die Buckingham Alpha-Z1, den Sea Sparrow und die Nagasaki Ultralight, 30 % auf den Grotti Visione, den BF Weevil, die Mammoth Tula, den JoBuilt Velum 5-Seater, den Grotti Cheetah Classic, den Lampadati Cinquemila und die Western Company Seabreeze sowie 15 % auf die Mammoth Hydra

: 40 % auf die Buckingham Alpha-Z1, den Sea Sparrow und die Nagasaki Ultralight, 30 % auf den Grotti Visione, den BF Weevil, die Mammoth Tula, den JoBuilt Velum 5-Seater, den Grotti Cheetah Classic, den Lampadati Cinquemila und die Western Company Seabreeze sowie 15 % auf die Mammoth Hydra Der Vapid Retinue ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Preisfahrzeug und -Herausforderung : landet 5 Mal in den Top 3 der Straßenrennserie und gewinnt einen Dewbauchee Rapid GT Classic

: landet 5 Mal in den Top 3 der Straßenrennserie und gewinnt einen Dewbauchee Rapid GT Classic Testfahrzeuge : BF Weevil, Grotti Visione, Lampadati Cinquemila – verfügbar im LS Car Meet

: BF Weevil, Grotti Visione, Lampadati Cinquemila – verfügbar im LS Car Meet Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ Bonus für alle, die in dieser Woche spielen

Alle Details zu den Inhalten der Woche findet ihr auf dem Rockstar Newswire.