Ultimate ADOM – Caverns of Chaos: Rollenspiel mit extra Rabatt veröffentlicht

Ultimate ADOM – Caverns of Chaos ist eine Fortsetzung, an der 25 Jahre lang gearbeitet wurde und die Spieler in die Welt von Ancardia zurückbringt, in der derzeit eine verdächtige Ruhe vor den katastrophalen Ereignissen herrscht.

Unglücklicherweise „rührt“ sich etwas in den Höhlen unter der Erde, und es liegt an euch, in die Dunkelheit hinabzusteigen und herauszufinden, was für ein Übel sich dort zusammenbraut.