Valve: Unternehmen registriert Neon Prime als neue Marke

„Neon Prime“ wurde durch Valve zur Nutzung in Videospielsoftware beim US Patent- und Markenamt registriert.

Wie zwei Einträge beim US Patent- und Markenamt verraten, hat Valve die Marke „Neon Prime“ registriert.

Einer der Einträge listet in dem Bereich „Waren und Dienstleistungen“ – „Computer game software, electronic game software, video game software, computer game programs downloadable via the internet“. Der zweite Eintrag wiederum ist etwas breiter gefasst, dort werden unter anderem die Organisation von Spielwettbewerben, Unterhaltung über das Internet und auch Bildung über Videospiele gelistet.

Darüber hinaus sind noch keine weiteren Informationen zu Neon Prime von Valve bekannt.