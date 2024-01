Valve: 1 Milliarde mit Counter-Strike 2 Lootboxen

Autor:, in / Valve

An den Lootboxen für Counter-Strike 2 verdiente sich Valve im vergangenen Jahr eine goldene Nase. Allein 1 Milliarde im Jahr 2023!

Das Geschäft mit Lootboxen ist lukrativ. Das zeigt sich auch am Beispiel von Valve. Wie CS2 Case Tracker berichtet, soll das Unternehmen an den umstrittenen Lootboxen fast eine Milliarde US-Dollar verdient haben.

Allein 980 Millionen US-Dollar sollen dabei auf das Konto von Cases – dem Counter-Strike 2-Pendant von Lootboxen – gegangen sein. Den Rest der über einen Milliarde-US-Dollar nahm Valve über verkaufte Schlüssel ein.

Insgesamt seien im vergangenen Jahr 400.318.821 Lootboxen geöffnet worden. Eine erstaunliche Anzahl, bedenkt man, dass inzwischen aggressiver gegen Lootboxen vorgegangen wird.

Erst im vergangenen Jahr wurde so zum Beispiel im Vereinigten Königreich der Verkauf von Lootboxen an Minderjährige beschränkt. Und auch in der EU tat sich dahin gehend zuletzt einiges und es wurden weitere Maßnahmen umgesetzt.