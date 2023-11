Vapor World: Over The Mind: Inspiriert von Sekiro und Bloodborne

Vapor World: Over The Mind ist ein atmosphärischer Action-Adventure-Platformer, der eine surreale Geschichte mit spannenden, geschickten Kämpfen kombiniert.

Vapor World: Over The Mind ist ein 2D-Action-Adventure, das surreale Erzählungen, die in einen Abgrund dunkler Träume mit einer nebligen Atmosphäre führen, mit gewichtigen, geschickten Kämpfen kombiniert, die von Sekiro und Bloodborne inspiriert sind.

Die Welt dieses endlosen Albtraums, der mit feinen 2D-Kunsttechniken vervollständigt wurde, ist von zahlreichen Kreaturen bevölkert, die aus einem Trauma hervorgegangen sind. Die Saat des Traumas ist tief im Inneren verborgen. Spürt ihnen nach und findet Hinweise, um die Geheimnisse zu lüften.

Vapor World: Over The Mind wird bald eine Kickstarter-Kampagne starten. Zur großen Überraschung wurde bereits im Teaser-Trailer angekündigt, dass das Spiel direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass erscheinen wird. Das Spiel erscheint für Xbox Series X/S und PC via Steam.