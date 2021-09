Voice of Cards: The Isle Dragon Roars: Table-Top RPG-Videospiel von Yoko Taro angekündigt

Die Erschaffer der NieR- und Drakengard-Reihe erwecken mit Voice of Cards: The Isle Dragon Roars die Vorstellungskraft der Spieler zum Leben.

Square Enix enthüllte heute einen Teaser für Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, ein einzigartiges Rollenspiel mit einer bezaubernden Geschichte, die komplett in Spielkarten dargestellt wird.

Dieses neue Spiel wurde von den kreativen Köpfen hinter den beliebten Drakengard- und NieR-Reihen entwickelt, darunter Creative Director Yoko Taro (NieR, Drakengard), Executive Producer Yosuke Saito (NieR) und Music Director Keiichi Okabe (Drakengard 3, NieR) sowie Charakterdesignerin Kimihiko Fujisaka (Drakengard). Der Titel wird die Spieler auf ein Abenteuer entführen, das sich durch eine ganz besondere Erzählkunst entfaltet.

Den Teaser-Trailer gibt es hier zu sehen:

Weitere Details wurden nicht genannt.