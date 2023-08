Wargaming: Unternehmen wird heute 25

Autor:, in / Wargaming

Wargaming ist heute 25 Jahre alt geworden! Seit der Gründung im Jahr 1998 hat das Unternehmen mehr als 20 Titel auf allen wichtigen Spieleplattformen veröffentlicht und bietet damit Millionen von Spielern weltweit ein packendes Online-Erlebnis.

Um diesen bedeutenden Meilenstein zu feiern, plant Wargaming eine Reihe von Ingame-Aktivitäten, Events und exklusiven Angeboten auf Steam.

Vom 2. bis zum 8. August können Steam-Spieler von zeitlich begrenzten Aktionen profitieren: kostenlose Jubiläums-DLCs für die Flaggschiff-Titel von Wargaming; ein spezielles Jubiläums-Multiprodukt-Bundle „WG25: 4-in-1“, bestehend aus mächtigen Fahrzeugen, Premium-Account und Anpassungselementen, das mit einem Rabatt von 90 % erhältlich ist. Zusätzlich wird ein Preisnachlass von 70% auf das produktübergreifende World of Tanks/World of Warships-Jubiläums-Bundle gewährt. Mehr Details gibt es hier.

Zusätzlich zu den Steam-Angeboten hat Wargaming eine Reihe weiterer Ingame-Aktivitäten vorbereitet: PC-Spieler von World of Tanks können an einem 25 Jahre Jubiläumsevent teilnehmen, um Credits, verschiedene Arten von Rationen, Abzeichen, Embleme, Premium-Spielzeit und vieles mehr zu gewinnen.

World of Warships-Kapitäne können zusätzliche wirtschaftliche Boni, Signalflaggen und andere Geschenke erhalten, indem sie eine Reihe spezieller Missionen abschließen. World of Tanks Blitz bietet eine spezielle „Wargaming Turns 25!“-Quest mit einem legendären Jubiläums-Avatar als Belohnung. World of Warplanes bietet eine Reihe von Kampfeinsätzen, bei denen es großartige Preise und ein einzigartiges Emblem zu gewinnen gibt.

„Damals, 1998, konnte ich mir kaum vorstellen, dass wir uns von einer kleinen Gruppe von Freunden, die die Liebe zur Entwicklung von Videospielen verband, zu einem wirklich erfolgreichen globalen Unternehmen entwickeln würden“, so Victor Kislyi, CEO von Wargaming. „Heute feiern wir nicht nur unsere Erfolge, sondern auch den gemeinsamen Weg mit der Spieleindustrie, unseren talentierten Mitarbeitern und unseren leidenschaftlichen Spielern. Auf das nächste Kapitel, in dem wir weiterhin unvergessliche Erlebnisse für Spieler auf der ganzen Welt schaffen werden. Happy Birthday, Wargaming!“

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums setzt Wargaming seine kontinuierliche Unterstützung für die Menschen in der Ukraine fort und spendet 250.000 US-Dollar über United24, der offiziellen Spendenplattform der Ukraine. Das Geld wird für den Kauf medizinischer Ausrüstung verwendet, um den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zu helfen.

Hier gibt es ein Video zu sehen, das einen Blick auf die Geschichte des Unternehmens wirft:

Auch wir von XboxDynasty (mittlerweile 20 Jahre alt) gratulieren herzlich zum Geburtstag!