Moonshine Inc.: Update für die Schwarzbrennerei

Klabater hat mit einem Patch für Fehlerbehebung beim Herstellen von Schwarzgebranntem in Moonshine Inc. gesorgt.

Seit circa vier Wochen könnt ihr euch auf Konsolen in die abgeschiedene Wildnis der Appalachen zurückziehen, um euch mit Moonshine Inc. der Schwarzbrennerei zu widmen.

Klabater führt euch durch den Prozess von Gärung, Destillation und Abfüllung. Dazu müsst ihr Arbeiter verwalten, Ausrüstung herstellen und instand halten.

Weiter besorgt ihr die erforderlichen Zutaten, plant Lieferungen und Finanzen und schaltet neue Technologien frei. Dabei müsst ihr stets entscheiden, wer vertrauenswürdig ist und für eine Zusammenarbeit infrage kommt, denn ganz wie im echten Leben halten die Gesetzeshüter Ausschau nach illegalen Aktivitäten.

Trefft in der Rolle eines jungen Schwarzbrenners eure eigenen Entscheidungen, während ihr Haupt- und Nebenmissionen verfolgt. Fünf verschiedene Regionen bieten das Potenzial, Basen zu betreiben und deren spezifischen Missionen zu absolvieren. Drei verschiedene Enden warten darauf, von euch freigeschaltet zu werden.

Patch 1.0.0.5 für Xbox und 1.0.5 für PlayStation beheben verschiedene Fehler, die den Spielfluss beeinträchtigen können.

Hinzugefügt Das Spiel kann nicht mehr pausiert werden, wenn ein Ereignis angezeigt wird

Behoben Fixierte Schieberegler im Werkstatt-, Arbeiter- und Lieferfenster Fix: Einige Icons sind nun sichtbar, obwohl sie nicht angezeigt werden sollten Fehler behoben, dass der Fokus nach dem Reparieren oder Reinigen eines Geräts verloren ging Der Fokus wurde nach dem Schließen des Lieferfensters wieder auf die Kartenverstecke gesetzt behebt, dass die Gerätevorschau beim Platzieren von Geräten nicht immer aktiviert ist Beseitigung des Verlusts von Eingaben nach dem Schließen einiger Dialoge Fehler bei der Auswahl von Objekten während der Platzierung eines Geräts behoben Die Apparate konnten nach dem Schließen des Chargenentwurfsfensters nicht mehr ausgewählt werden Apparate können nach dem Platzieren verschoben werden



Hier könnt ihr euch noch einmal den Launch-Trailer zum Spiel ansehen:

Moonshine Inc. ist am 27.06. für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erschienen und kann im Xbox Store erworben werden.