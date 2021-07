We Were Here Together: Weihnachten im Juli-Event startet heute

Autor:, in / We Were Here Together

Das kostenlose Weihnachten im Juli-Event in We Were Here Together startet heute für alle Spieler mit viel Schnee statt mit Regenmassen.

In Australien beginnt die Weihnachtszeit in diesen Tagen. Eine rätselhafte Tatsache für uns Nordhalbkugel-Bewohner, und doch eine tolle Gelegenheit, es in We Were Here Together zu feiern. Vergessen wir die unsäglichen Wassermassen der vergangenen Tage und feiern wir 163 Tage zu früh mit viel Schnee!

Entdeckt das extra fröhliche Rätsel und die Weihnachtsdekoration in der We Were Here

Together Demo bis zum 26. Juli 2021:

Die Demo-Version begrüßt die Spieler im Basislager der Entdecker und bietet ein rätselhaftes Abenteuer für zwei. Während ihr den Weg zum verwunschenen Castle Rock findet, um eure Freunde zu retten, entfaltet sich ein zusätzliches Rätsel und sorgt für gemütliche Weihnachtsstimmung.

We Were Here Together ist ein Rätselabenteuer, in dem ihr und ein Partner beweisen müsst, dass ihr

kommuniziert und zusammenarbeitet, um dem verwunschenen Castle Rock zu entkommen. Euer Fortschritt in der Demo wird gespeichert, und so können diejenigen, die ihre mysteriöse Expedition fortsetzen wollen, das vollständige Spiel jetzt mit einem Rabatt von 50% auf der Plattform ihrer Wahl erwerben.

We Were Here Together Offizieller Release Trailer