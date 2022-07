What Remains of Edith Finch: Next-Gen-Upgrade kostenlos verfügbar

Autor:, in / What Remains of Edith Finch

Das Next-Gen-Upgrade von What Remains of Edith Finch ist ab sofort für Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar.

What Remains of Edith Finch erschien am 19. Juli 2017 für Xbox One. Jetzt ist das Next-Gen-Upgrade für das Spiel erhältlich und für alle What Remains of Edith Finch-Besitzer kostenlos.

What Remains of Edith Finch ist somit nativ für Xbox Series X|S und PlayStation 5 mit 4K- und 60FPS-Unterstützung verfügbar. What Remains of Edith Finch kostet 19,99 Euro und ist im Xbox Game Pass enthalten. Abonnenten können selbstverständlich ebenfalls das Upgrade nutzen.

Hier gibt es noch einen offiziellen Trailer zu sehen: