Wild Card Football: Overview-Trailer mit Chris Berman

Saber Interactive hat in Zusammenarbeit mit der NFL Players Association und OneTeam Partners einen brandneuen Übersichts-Trailer zu Wild Card Football veröffentlicht, dem neuesten Teil der erfolgreichen Arcade-Sport-Franchise Playgrounds.

In diesem neuesten Video ist die kultige Stimme von Chris „Boomer“ Berman von ESPN, einem der beliebtesten Sportmoderatoren Amerikas, zu hören. Er erklärt, welche Überraschungen auf euch warten, wenn Wild Card Football am 10. Oktober 2023 für Konsolen und PC erscheint.

In Wild Card Football wird extremer Football-Arcade-Spaß in einer Vielzahl von Spielmodi zum Leben erweckt! Stürzt euch im Exhibition-Modus in die 7-gegen-7-Action, in der ihr die Grundlagen des Spiels erlernt und eure Fähigkeiten verbessern könnt.

Sobald ihr bereit seid, eure bombastischen Moves zu zeigen, könnt ihr euch im Online- und im lokalen Mehrspielermodus in einen echten Wettkampf auf dem Gridiron stürzen und durch Events und Herausforderungen vorankommen, während ihr neue Karten freischaltet, um in den Bestenlisten noch weiter nach oben zu klettern.

Wild Card Football bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, mit denen ihr euer ultimatives Traumteam zusammenstellen könnt, indem ihr Logos, Trikots, Farben, Spielpläne und vieles mehr kombiniert. Wählt aus einem authentischen Kader von Hunderten von Profi-Football-Superstars, darunter Colin Kaepernick, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Justin Jefferson, T.J. Watt, Joey Bosa, Austin Ekeler, Aaron Donald und viele mehr.