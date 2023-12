World War Z: Aftermath: Valley of the Zeke bringt neue Kampagnenepisode

Spielt mit Valley of the Zeke eine neue Kampagnenepisode in World War Z: Aftermath.

Schnappt euch eure Waffen und etwas Sonnencreme, denn das brandneue Valley of the Zeke-Update erscheint heute für den Koop-Zombie-Shooter World War Z: Aftermath auf Xbox Series X|S und Xbox One.

Valley of the Zeke liefert zum Preis von 9,99 Euro eine neue Premium-Kampagnenepisode, die in Arizona spielt, drei brandneue Karten und vier neue spielbare Überlebende.

Die Premium-Kampagnenepisode Valley of the Zeke stellt drei Originalkarten vor, die im Herzen des amerikanischen Südwestens spielen: Arizona. Wählt zwischen vier neuen Überlebenden und führt eure Karawane in Sicherheit durch die Wüste und durch die Überreste der zerstörten städtischen Hochburgen der Menschheit.

Spieler können außerdem ab heute zwei neue kostenpflichtige DLC-Skin-Packs erwerben:

Das heutige „Valley of the Zeke“-Update bietet außerdem eine Reihe kostenloser Inhalte für alle Besitzer des Originalspiels World War Z und World War Z: Aftermath, darunter:

Neue Zombie-Feindtypen, die in allen Episoden auftauchen: der Juggernaut, eine spezielle Zombie-Einheit, die unerbittlich alles angreift, was sich ihr in den Weg stellt, und neue Militär-Zombies, die mit zusätzlicher Kampfrüstung ausgestattet sind.

Einführung der De50 Heavy Pistol als Sekundärwaffe, einer großkalibrigen Feuerwaffe mit enormer Zerstörungskraft.

Entfesselt eine Reihe spannender Mutatoren für völlig neue Erfahrungen im Challenge Mode und Challenge Horde Mode! Verändert das Schlachtfeld, indem ihr Autotürme mit explosiver Munition ausstattet, ruft euren inneren Cowboy in euch wach und lasst alle mit Repetiergewehren und Revolvern kämpfen und vieles mehr!

Für PlayStation 5-, Xbox Series X|S- und PC-Spieler ist die Karte Rome XL jetzt im Challenge Horde Mode verfügbar und bietet eine dynamische Umgebung zum Navigieren und Erobern.