Disney Dreamlight Valley: Launch erfolgt heute nach erfolgreichem Early Access

Autor:, in / Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley verlässt den Early Access und bringt zum Launch den Premium-Pass „A Rift in Time“ mit.

Entwickler und Publisher Gameloft hat heute den weltweiten Start von Disney Dreamlight Valley aus dem Early Access bekannt gegeben. Zusätzlich zur Vollversion können die Spieler ein kostenloses Inhalts-Update mit dem Titel „Der Kürbiskönig kehrt zurück“, ein neues Abenteuer im Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time-Erweiterungspass.

Matthieu Dupont, Studio Manager von Gameloft Montreal: „Mit dem heutigen globalen Start bedanken wir uns bei den über 5 Millionen Spielern, die sich uns während der Early Access-Phase angeschlossen haben. Das Engagement und das Feedback unserer Community waren der Grundstein dafür, dass wir neue Charaktere und Features zu Disney Dreamlight Valley hinzufügen konnten. Und ganz gleich, ob du ein Neuzugang im Tal bist oder jemand, der seit über einem Jahr treu Night Thorns entfernt hat, wir können es kaum erwarten, dir weiterhin robuste Inhaltsupdates zu liefern.“

Für die Spieler des Basisspiels bringt der vollständige Start ein neues Update mit sich, in dem die Spieler Jack Skellington aus Tim Burtons Disney-Film The Nightmare Before Christmas treffen können.

Das Update enthält auch das Multiplayer-Feature, das es 2 bis 4 Spielern – einschließlich dir selbst – ermöglicht, das Tal eines Freundes zu besuchen und zu erkunden, Handwerksgegenstände zu finden und zu tauschen und sogar Gegenstände in Dagobert Ducks Laden zu kaufen.

Schließlich gibt es bis zum 24. Januar 2024 einen neuen königlichen Wintersternpfad mit saisonalen kosmetischen Gegenständen.

Für Spieler des Basisspiels ist die heutige Veröffentlichung des kostenpflichtigen Erweiterungspasses Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time-Erweiterungspass, der die Spieler auf eine Reise zur Insel der Ewigkeit mitnimmt und eine völlig neue Geschichte erzählt.

Im ersten von drei Akten werden die Spieler neue Dorfbewohner kennenlernen: EVE aus Disney und Pixar’s WALL-E, Gaston aus Disney’s Die Schöne und das Biest und Rapunzel aus Disney’s Tangled.

Diejenigen, die den Erweiterungspass innerhalb der ersten Woche nach der Veröffentlichung spielen, erhalten mit der Disney Dreamlight Valley: Gold Edition als Bonus den Begleiter Jester Monkey und das Gilded Royalty Outfit.

Disney Dreamlight Valley ist für die Konsolen Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One sowie für PC über Steam, Epic Games Store Microsoft Store und für Mac über den App Store erhältlich. Disney Dreamlight Valley Arcade Edition ist jetzt auch auf Apple Arcade erhältlich.