Disney Dreamlight Valley: Alle Neuigkeiten vom Showcase

Das Team von Gameloft hat den Disney Dreamlight Valley Showcase veröffentlicht, in dem Mitglieder des Entwicklerteams über die Verbesserungen des Spiels im vergangenen Jahr sprechen und einen kleinen Ausblick auf die Inhalte von 2024 und darüber hinaus geben.

Den Showacse zu Disney Dreamlight Valley könnt ihr euch noch einmal hier anschauen:

Disney Dreamlight Valley wird am 5. Dezember seinen ersten kostenpflichtigen Erweiterungspass erhalten – „Disney Dreamlight Valley: Ein Riss in der Zeit“. Diese völlig neue Geschichte wird sich in drei neuen Biomen und über drei Akte hinweg entfalten.

Zum Start von Akt 1 können sich die Spieler darauf freuen, Lieblingscharaktere wie Gaston, Rapunzel und EVE zu treffen und neue Biome wie Ancient’s Landing, die Glitzernden Dünen und das Wilde Gewirr zu entdecken.

Auf ihren Abenteuern auf der Insel der Ewigkeit werden die Spieler das neue Zeitmanipulationswerkzeug königliche Sanduhr entdecken, neue tierische Begleiter treffen und uralte Maschinen enthüllen, die den Spielern ermöglichen, einige ihrer täglichen Aufgaben zu automatisieren. Ebenfalls neu in der Erweiterung ist ein neues Brettspiel namens Scramblecoin.

In diesem Spiel treten die Spieler gegen Disney- und Pixar-Dorfbewohner an und sammeln von den Charakteren inspirierte Figuren, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten verfügen. Sammle die meisten Münzen, um zu gewinnen, die Freundschaft der Figuren zu stärken und bessere Figuren freizuschalten!

Update 8, „Der Kürbiskönig kehrt zurück“, wurde mit einem Blick auf den geliebten Jack Skellington aus Tim Burtons Disney-Film The Nightmare Before Christmas angeteasert, der sich Dreamlight Valley anschließen wird.

Dieses Update bringt außerdem einen neuen Sternenpfad mit ikonischen Winter-Disney-Prinzessinnen-Looks und ein brandneues Multiplayer-Feature, mit dem bis zu 4 Spieler die Täler der anderen Spieler besuchen können. Das Beste ist, dass Update 8 am 5. Dezember zusammen mit der Vollversion und der Erweiterung „Disney Dreamlight Valley“ veröffentlicht wird: A Rift in Time“-Erweiterung.

Eine neue Inhalts-Roadmap wurde enthüllt, die das Engagement des Teams für einen kontinuierlichen Update-Zyklus bis weit in die Zukunft hinein unterstreicht! Spieler von Disney Dreamlight Valley können sich auf die Ankunft von Mike und Sulley aus Disneys und Pixars Monsters, Inc. Anfang 2024, Tiana aus Disneys Die Prinzessin und der Frosch Mitte 2024 sowie auf weitere überraschende Dorfbewohner, Realms und Sternenpfade freuen.

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition wird noch in diesem Jahr in Apple Arcade erscheinen, so dass die Spieler ihre Abenteuer auch unterwegs mit ihrem iPhone, iPad sowie auf Apple TV und Mac am 5. Dezember erleben können.

Die Disney Dreamlight Valley Arcade Edition ermöglicht es den Spielern, das Grundspiel zusammen mit unserer Erweiterung Disney Dreamlight Valley zu spielen: A Rift in Time, mit unseren neuesten Updates und ohne saisonalen Sternenpfad oder Premium-Shop.

Der Disney Dreamlight Valley Original-Videospiel-Soundtrack ist jetzt auf Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited und Pandora als Stream verfügbar.Hören Sie sich Ihre Lieblingsmusik aus dem Spiel an, egal wo Sie sind.