Disney Dreamlight Valley: Kostenloses Pride of the Valley Update ist da

Für Disney Dreamlight Valley ist ein neues, kostenloses Update da. Ladet euch jetzt Pride of the Valley herunter.

Gameloft, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen, kündigte heute die Veröffentlichung des nächsten kostenlosen Inhaltsupdates für Early Access-Spieler von Disney Dreamlight Valley an: „Pride of the Valley“ bringt ein komplett neues Reich ins Spiel, zusammen mit Simba und Nala aus Disneys Der König der Löwen.

Das kostenlose Update fügt außerdem neue Story-Quests für einige der beliebten Disney- und Pixar-Bewohner von Dreamlight Valley hinzu sowie einen Sternenpfad, der die Fans der Disney Parks mit exklusiven Outfits, Möbeln, Souvenirs und sogar Disney Parks-Attraktionen feiert.

Im Traumschloss hat sich eine neue magische Tür geöffnet, die die Spieler einlädt, ein brandneues Reich zu entdecken und zwei ikonische Disney-Figuren zu treffen – Simba und Nala. Jenseits des neuen Reichs werden die Spieler Simba und Nala dabei helfen, sich im Tal einzuleben und Abenteuer zu erleben, die auf dieser neu entdeckten Freundschaft aufbauen.

Neben der Erkundung des König der Löwen-Reiches können sich die Spieler auf brandneue Missionen begeben, wie z. B. die Untersuchung einer möglichen Alien-Invasion mit Buzz, die Unterstützung von Minnie bei der Lösung eines magischen Problems und die Untersuchung von Ursulas und Mutter Gothels mysteriösen Begegnungen!

Neben brandneuen Quests bringt die Sternenpfad-Saison dieses Updates die Magie der Disney-Parks ins Tal. Schließt Dreamlight Duties ab, um spezielle Belohnungen mit Disney Parks-Themen freizuschalten, darunter kultige Attraktionen wie die Mad Tea Party und Pixar Pal-A-Round sowie neue Kleidung und Souvenirs, die das Tal zu einem noch magischeren Erlebnis machen. Auf den sozialen Seiten von Disney Dreamlight Valley wird es eine einzigartige Herausforderung zum Erreichen von Meilensteinen im Park geben, bei der man sich zusätzliche Gegenstände im Spiel verdienen kann, wie Ballons, Fahrgeschäfte, Formschnitt und vieles mehr!

Um die Ankunft des Frühlings zu feiern, können die Spieler in Disney Dreamlight Valley vom 8. bis zum 29. April an einem speziellen Eggstravaganza-Mini-Event teilnehmen. Die Spieler können alle Arten von Eiern sammeln, tägliche Missionen mit WALL-E erfüllen und vieles mehr, um exklusive Kosmetika und Belohnungen freizuschalten.