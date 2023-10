Disney Dreamlight Valley: F2P-Pläne verworfen, Release-Termin im Dezember

Autor:, in / Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley wird den Early Access am 5. Dezember verlassen und weltweit erscheinen, wie Gameloft heute verkündet. Mit der Enthüllung des Release-Termins für Version 1.0 wurde auch eine wichtige Änderung bekannt.

Ursprünglich sollte Disney Dreamlight Valley mit Veröffentlichung der Vollversion ein Free-to-Play-Modell verfolgen. Diese Pläne habe man allerdings verworfen.

Gameloft sagte zur Beibehaltung des Premium-Modells für das Spiel: „Diese Entscheidung gewährleistet, dass Disney Dreamlight Valley weiterhin ein erstklassiges Spielerlebnis für alle Spieler bieten kann. Es ist uns wichtig, dass wir unser Versprechen einhalten, weiterhin kostenlose Aktualisierungen zu liefern, die neue Charaktere, Reiche, Kleidung, Möbel und weitere Überraschungen in dein Tal bringen. Käufe, für die Mondsteine erforderlich sind, werden weiterhin optional und fair sein und dem Qualitätsniveau entsprechen, das die Spieler erwarten. Die Spieler können weiterhin kostenlose Mondsteine über DreamSnaps und Truhen sammeln oder sie optional kaufen.“

Wichtig für derzeitige Early-Access-Spieler ist der Hinweis, dass aktuelle Spieler ihre Mondsteine und ihren Spielstand während der Umstellung auf 1.0 behalten werden.

Wenn Disney Dreamlight Valley am 5. Dezember erscheint, dann haben Spieler die Möglichkeit aus drei Editionen zu wählen. Auch der A Rift in Time-Expansion Pass wird separat erhältlich sein, der am 1. November vorgestellt wird.

Hier ein Überblick:

Für die treuen Early Access-Spieler verspricht der Entwickler, die vor dem 4. Dezember ein Pionierpaket gekauft und eingefordert haben, den kostenlosen Erhalt von einzigartigen kosmetischen Gegenständen aus der Gold-Edition. Alle Pioniere erhalten zudem 2.500 Mondsteine.