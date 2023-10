World War Z: Aftermath: Valley of the Zeke mit neuen Zombie-Inhalten angekündigt

Saber Interactives World War Z: Aftermath bekommt ein großes Inhaltsupdate namens „Valley of the Zeke“, das am 5. Dezember erscheinen soll.

Mit „Valley of the Zeke“, das am 5. Dezember 2023 für PC, PlayStation und Xbox erscheint, wird die erste neue Premium-Kampagnenepisode für World War Z: Aftermath seit dem Debüt im Jahr 2021 eingeführt, die in Arizona spielt und drei brandneue Karten und vier neue spielbare Überlebende enthält.

Außerdem gibt es neue Premium-Charakter- und Waffen-Skins sowie ein kostenloses Update für alle Spieler, das neue Zombie-Varianten, die neue Desert Eagle-Waffe und zusätzliche Überraschungen für den Herausforderungsmodus enthält.

Die Kampagnenepisode „Valley of the Zeke“, die für 9,99 € erhältlich sein wird, bietet drei neue Karten, die die Spieler nach Arizona führen und eine neue Geschichte im Herzen des amerikanischen Südwestens erzählen. Spielt als vier neue Charaktere und führt einen Konvoi von Überlebenden zur Rettung durch die Wüste und die gefallenen städtischen Hochburgen der Menschheit.

Neue Premium-Charakter- und Waffen-Skin-Packs erscheinen ebenfalls am 5. Dezember, pünktlich zu „Valley of the Zeke“. Die Spieler können sich das „Pre-Apocalypse Character Skins Pack“ und das „Burning Skulls Weapons Skin Pack“ für jeweils 4,99 € sichern.

Besitzer des Original-World War Z für PlayStation und Xbox können außerdem den Premium-Kampagnen-Episoden-DLC „Valley of the Zeke“ sowie die DLCs „Pre-Apocalypse Character Skins Pack“ und „Burning Skulls Weapons Skin Pack“ erwerben.